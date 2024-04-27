Военэксперт раскрыл, с каких аэродромов украинцы будут взлетать на F-16 Военэксперт Шарковский: пилоты F-16 ВСУ будут летать на Украину из Польши

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-16

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в беседе с NEWS.ru, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии (обе страны — в НАТО). Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.

Скорее всего, будут использовать аэродромы в Польше и Румынии с аэродромами подскока на Украине. Подготовить пилотов — нет никаких проблем. Они готовят сейчас украинских пилотов, но эти ребята не хотят возвращаться на Украину, как-нибудь заставят. Скорее всего, отдадут предпочтение своим ветеранам, которые воевали в Ираке, они с удовольствием согласятся подзаработать, пока не начнут падать F-16. Как только начнут падать, эти ребята побегут, — считает Шарковский.

Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине, если поставки техники все же состоятся. По его словам, с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.