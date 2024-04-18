Во Франции раскрыли, кого могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине Эксперт Латтр: к управлению F-16 в зоне СВО могут привлечь ЧВК из США

Фото: defense.gov

Бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине, если поставки данной техники все же состоятся, такое мнение выразил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Он отметил, что с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.

Есть возможность привлекать обученных пилотов. На самом деле, в мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — ЧВК, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16, — говорится в сообщении.

Он также рассказал, что на французской авиабазе украинских пилотов сначала обучают на турбовинтовом самолете РС-21, на этой машине пилот проходит «акклиматизацию», чтобы привыкнуть к использованию приборов. Далее летчиков пересаживают на старые списанные самолеты Alfa Jet и только после этого могут отправить на обучение пилотированию F-16, уточнил Латтр.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители F-16 из этой страны попадут на Украину во второй половине 2024 года после окончания обучения пилотов. Она уточнила, что первой передаст Киеву эти самолеты Дания.

Издание The National Interest ранее писало, что ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в противостоянии с Россией. Авторы издания также усомнились, что подержанные самолеты смогут принять участие в воздушном бою на высоких скоростях.