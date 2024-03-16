В США сообщили плохие новости об F-16 для Украины NI: ничтожное количество F-16 на Украине не поможет ВСУ

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в противостоянии с Россией, пишет The National Interest. Кроме того, в издании усомнились, что подержанные самолеты смогут принять участие в воздушном бою на высоких скоростях.

Если говорить прямо, то F-16 не будут иметь никакого значения на Украине по нескольким причинам. Во-первых, эти самолеты — подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. <…> Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы, — говорится в материале.

Ранее The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины летом 2024 года смогут поднять в воздух шесть американских истребителей F-16. При этом западные союзники обещали Киеву поставить 45 таких самолетов.

Военный летчик РФ Владимир Попов сообщил, что американские истребители F-16, которые появятся на вооружении у ВСУ, можно будет ликвидировать из-за отсутствия опыта у украинских летчиков. По его словам, пока расчеты проводить трудно, нужно понимать, насколько эти истребители будут готовы к бою.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что ВСУ не обладают достаточным количеством обученных пилотов для управления F-16. Он отметил, что Украина запрашивала у США дополнительные ресурсы, в частности американские истребители. По словам Салливана, Вашингтон готов поставлять Киеву боевые самолеты, но пока не видит в этом смысла