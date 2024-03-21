Нидерланды назвали дату поставок истребителей F-16 Украине Нидерланды поставят Украине истребители F-16 летом 2024 года

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые истребители F-16 из Нидерландов попадут на Украину во второй половине 2024 года после окончания обучения пилотов, заявила Reuters голландский министр обороны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что первой передаст Киеву эти самолеты Дания.

Я уверенa, что этим летом мы нaчнем постaвку F-16 <...>. Снaчaлa Дaния, и у нaс есть грaфик <...>. Тaк что во второй половине года голлaндские F-16 пойдут этим же путем, — сказала агентству Оллонгрен.

На встрече группы союзников Украины в Рамштайне она сообщила, что Амстердам предоставит Киеву €150 млн на управляемые ракеты «воздух — земля», которые могут быть запущены с F-16. На современные разведывательные беспилотники Украина получит еще €200 млн.

Оллонгрен заявила, что к концу 2024 года европейское производство боеприпасов будет значительно увеличено, чтобы дефицит артиллерийских снарядов, с которым сейчас сталкивается Киев, не повторился. Она уточнила, что вооруженные силы Нидерландов извлекают уроки из наращивания использования в боевых действиях дронов на Украине.

Уже известно, что нидерландские компании, занимающиеся разработкой дронов, Deltaquad, Avalor AI и AEC Skyline обсудили сотрудничество с украинскими чиновниками для увеличения производственных возможностей Киева. В Минобороны страны отметили, что с Украиной подписано несколько промышленных контрактов.

Ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в противостоянии с Россией, писал ранее The National Interest. Кроме того, в издании усомнились, что подержанные самолеты смогут принять участие в воздушном бою на высоких скоростях. Поэтому появление F-16 не будет иметь никакого значения на Украине, говорилось в материале.