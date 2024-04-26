В Пентагоне назвали сроки поставок самолетов F-16 на Украину Пентагон: Украина начнет принимать F-16 и обученных пилотов в этом году

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Самолеты F-16 и обученные союзниками пилоты в этом году начнут прибывать на Украину, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление шефа Пентагона Ллойда Остина на очередной встрече доноров страны. По его словам, Киев получит «более эскадрильи» боевых машин.

В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы, — сказал Остин.

Первыми предоставить Украине F-16 решили Нидерланды и Дания. В США подтвердили, что после завершения подготовки украинских пилотов Киеву предоставят боевые самолеты третьи страны. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отмечала, что в Гааге планируют передать Киеву первые истребители уже в 2024 году.