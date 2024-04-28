Налет дронов на Брянскую область: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 28 апреля

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Вооруженные силы Украины выпустили более десятка дронов на Брянскую область. Как ВСУ атакуют Россию в ночь на 28 апреля?

Что известно о массированной атаке ВСУ на Брянскую область

27 апреля около 23:00 губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

После этого губернатор сообщил еще о четырех беспилотниках ВСУ, уничтоженных силами российской противовоздушной обороны.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — отметил глава региона.

В 00:14 Богомаз заявил об очередной попытке атаки со стороны украинской армии. На этот раз над Севским районом было уничтожено два дрона.

«Наши защитники пресекли еще одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — добавил губернатор.

Он также вновь поблагодарил подразделения ПВО и заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.

После этого регион еще дважды подвергся атаке беспилотников. Два БПЛА противника самолетного типа ликвидировали над Севским районом. Затем над этим же районом уничтожили еще четыре дрона. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнул Богомаз.

Как ВСУ обстреляли Курскую область

В ночь на воскресенье в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава региона Роман Старовойт призвал жителей быть бдительными.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он в своем канале.

Кроме того, Курская область 27 апреля неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По информации губернатора, были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Старовойт уточнил, что никто из жителей не пострадал. В ответ российские войска нанесли удары по выявленным позициям ВСУ, отметил глава региона.

«Средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены украинские беспилотные летательные аппараты недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, поселка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска „Крупец“ Рыльского района», — сообщил губернатор области.

Что происходит в других регионах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» около часа ночи написал об атаке противника на Крым.

«Взрывы у Крыма: враг пытается атаковать объекты на полуострове. Сообщается о сбитых целях в районе Черноморска. Ранее сообщалось о взрывах в Джанкойском районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в главном управлении региональной безопасности Московской области сообщили, что около десятка дронов после таяния снега обнаружено в лесах под столицей.

«В подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега. Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — отметили в управлении.

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