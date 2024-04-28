Упустили лучший вариант: в ФРГ выяснили, почему СВО не закончилась в 2022-м

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкое издание Welt опубликовало подробный пересказ знаменитых Стамбульских соглашений, заключенных делегатами Москвы и Киева в апреле 2022 года. Даже сами киевские политики в беседе с немецкими репортерами теперь жалеют, что отказались заключать тогда сделку, которая могла бы спасти тысячи жизней. Но не слишком ли большие уступки предлагала тогда Россия, если верить опубликованной версии? И какую часть согласованных тогда пунктов можно взять сегодня как основу для диалога с Украиной? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какие детали Стамбульских соглашений впервые попали в прессу

В распоряжении немецкой газеты Die Welt оказался текст «договора о нейтралитете» — мирного соглашения Украины и России, подготовленного в ходе стамбульских переговоров. Документ был парафирован к 15 апреля 2022 года. Газета даже публикует его первую страницу. По версии издания, были согласованы почти все пункты, кроме нескольких, которые потом «должны были обсудить лично Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в верхах, но этого так и не произошло».

Комментаторы Welt приходят к выводу: «если оглядываться назад, то даже два года спустя сделка кажется выгодной» для Украины, потому что ее позиция для переговоров «была лучше, чем сейчас». Они также отметили, что заморозка боевых действий «сохранила бы бесчисленные человеческие жизни». Насколько известно, подписывать договоренности Киев в итоге отказался.

Для Москвы проект был компромиссным, пояснил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, документ не в полной мере удовлетворял национальные интересы.

«Сейчас рассматривать стамбульские договоренности нет никакого смысла. Но в условиях, сложившихся в апреле 2022 года, у Запада и Украины возникла мысль, что они могут нанести России стратегическое поражение. Поэтому они пришли к выводу, что заключить какие-то соглашения — не в их интересах», — объяснил эксперт.

О том, что проект утратил актуальность, заявил в субботу и представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя публикацию в немецкой газете, он заявил, что Киев отказался от продолжения переговоров под прямым давлением Лондона. В этом еще прошлой осенью признался один из соратников Зеленского, глава фракции правящей партии в Верховной раде Давид Арахамия, который весной 2022 года возглавлял киевскую делегацию. По словам Арахамии, на решение прервать переговоры во многом повлиял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, предложивший Киеву «просто воевать».

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Давид Арахамия

Подтвердил такое обстоятельство и помощник президента РФ Владимир Мединский, который был в Стамбуле главой делегации со стороны России.

«Украинская делегация говорила следующее: „Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать“», — рассказывал он в четверг телеканалу «Россия 24». Он не уточнил, каких именно «начальников» его собеседники тогда имели в виду.

Какие конкретно обязательства брали на себя Украина и РФ

В первой статье договора заявлялось, что Киев соблюдает «постоянный нейтралитет», то есть обязуется не вступать ни в какой военный союз, в том числе НАТО, и закрепит это в конституции. В опубликованном Die Welt документе говорится, что Украина придерживается «трех неядерных принципов»: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, Киев обязан не позволять иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру или проводить у себя международные маневры.

Стоит напомнить, что содержание документа минувшим летом частично приоткрыл и президент Владимир Путин, в том числе и о постоянном нейтралитете. Выступая перед лидерами африканских стран, Путин отмечал, что договоренности «касаются и вооруженных сил, и других вещей». «Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава», — рассказывал он.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Публикация немецкой газеты подтверждает, что одним из главных пунктов было сокращение численности украинской армии.

Россия настаивала, чтобы личный состав ВСУ сократился до 85 тысяч, тогда как Украина хотела оставить 250 тысяч. Москва требовала, чтобы в ВВС Украины было 102 истребителя (Киев — 160) и 35 вертолетов (Киев — 144).

Количество боевых кораблей Москва хотела сократить до двух (Киев — до восьми), количество танков — до 342 (вместо 800), бронетехники — до 1029 (вместо 2400).

Что касается артиллерии, то версия Москвы — 519 единиц (Киева — 1900), систем залпового огня с максимальной дальностью 40 км — 96, тогда как украинцы хотели оставить себе 600 таких систем с дальностью до 280 км. Также Москва требовала сократить количество минометов до 147 (вместо 1080), противотанковых ракет — до 333 единиц (вместо 2000).

В свою очередь Россия готова была согласиться на то, чтобы в соглашении содержался следующий пункт: все ее коллеги по Совбезу ООН — Великобритания, Китай, США и Франция — предоставляют Украине масштабные гарантии безопасности. Авторы отметили, что «Киев и Москва согласовали механизм, который напоминает пункт о коллективной обороне НАТО».

В случае «вооруженного нападения на Украину» гаранты обязывались поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех дней. При этом «Крым и порт Севастополя были исключены из гарантий безопасности», а значит, считает Welt, Киев фактически признавал полуостров чужой территорией.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Что не устроило Киев в стамбульских договоренностях

Как утверждают немецкие журналисты, камнем преткновения на переговорах стали требования Москвы сделать русский язык вторым официальным на Украине, снять взаимные санкции и отозвать иски из международных судов. Также Киев отказался законодательно запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

В принципе, в этом договоре ничего сверхъестественного от Украины не требовалось, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что опубликованные стамбульские договоренности — еще одно доказательство того, что Москва никогда не считала военное решение единственным.

«Немецкая пресса почему-то пишет, что именно требование признать русский язык вторым государственным Киев счел неприемлемым. Но ведь всем хорошо известно, что настояли на продолжении вооруженного конфликта западные эмиссары. Западу все это необходимо лишь для того, чтобы ослабить Россию, никакое примирение ему было не нужно, отсюда и результат — Украине попросту приказали ничего не подписывать», — уверен депутат.

Почему стамбульские договоренности были лучшим вариантом

Проект документа требовал согласия великих держав — Великобритании, Китая, США и Франции, кроме того, Россия хотела привлечь в качестве гаранта Белоруссию, а Киев — Турцию. Немецкие журналисты отмечают, что «надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан». Как известно, встреча Путина и Зеленского не состоялась, а переговоры были вообще прерваны.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Сейчас же участники переговоров со стороны Украины утверждают, правда, на условиях анонимности, что такие договоренности были самым лучшим вариантом, на который можно было рассчитывать. «Это была бы лучшая сделка, которую мы могли заключить», — резюмировал один из собеседников Welt.

С этим согласен и Прохор Тебин. По его словам, начнись переговоры теперь, условия для Украины были бы значительно хуже. «Мы все понимаем, что реальный диалог о завершении конфликта сейчас возможен между Москвой и Вашингтоном. Зеленский издал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным, но он же и отменит его, если нужно будет. Переговоры технически возможны, но с учетом того, что мы наблюдаем в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, можно сказать: до осознания их необходимости они (украинские власти. — NEWS.ru) еще не доросли», — сказал эксперт.

По мнению Тебина, Москве сейчас ни в коем случае нельзя соглашаться на заморозку конфликта, о которой заговорили на Западе. Это будет мина замедленного действия, которая взорвется лет через пять, уверен собеседник.

«Заморозка без решения принципиальных для России вопросов приведет к возобновлению конфликта через несколько лет, к новым проблемам и потерям человеческих жизней по обе стороны», — объяснил Тебин.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне СВО

Что в России говорят о переговорах с Украиной

В Кремле не раз признавались, что открыты к переговорам. Песков говорил, что переговоры с Киевом на основе стамбульского договора возможны, но только в формате диалога, — и что свою готовность к нему подтвердил Путин. Пресс-секретарь президента допустил, что проект договора от апреля 2022 года может быть базисом для переговоров, но за последние два года появились новые реалии.

Варианты есть всегда, отметил Журавлев, однако с каждым днем их у Украины остается все меньше. «Не думают же там всерьез, что мы продолжим предлагать мир после того, как возьмем Киев. Тогда уже точно — только безоговорочная капитуляция», — подытожил депутат.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru ранее отмечал: диалог между Москвой и Киевом должен быть равноправным и деловым, а «не пропагандистско-радикальным, как это обычно делают представители нынешнего киевского режима и их западные хозяева».

«Мы выступали за это очень давно и продолжаем выступать. Стамбульский документ мог бы служить площадкой, базисом для того, чтобы двинуться вперед. Но это не значит, что он будет принят в том виде, в котором он был сформулирован в то время», — заключил Карасин.

Фото: Alexei Nikolsky/Zuma/TASS Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин на переговорах в 2019 году

Начать диалог, опираясь на стамбульские договоренности, призвал в четверг стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, сложилась самая удобная для Запада ситуация для мирных переговоров, — пока российские войска наступают на фронте, но небольшими темпами.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что любые предложения можно рассматривать только после отмены указа Зеленского о запрете на ведение переговоров с Путиным. Также она заверила, что Россия не намерена принимать участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, намеченной на середину июня, даже если Москву туда официально пригласят.

Читайте также:

Одесский подпольщик разоблачил ложь Зеленского о пожаре в Доме профсоюзов

Зеленский ждет «несчастливого» исхода СВО. Как это будет: реальные версии

Востоковед объяснил, что получит Блинкен от визита в Китай

Часов Яр, Краматорск: какие еще города станут целью ВС РФ к 9 мая

Тоже найдем что отобрать: РФ нашла ответ на кражу своих зарубежных активов