Песков ответил на вопрос о письме президента Швейцарии Путину ТАСС: Песков обещал уточнить данные о письме президента Швейцарии Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о сообщениях иностранных СМИ о письме шведского лидера Виолы Амхерд российскому коллеге Владимиру Путину, передает ТАСС. Но представитель Кремля заверил, что проверит данные и позже вернется с ответом.

Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим, — указал Песков.

Газета Blick со ссылкой на Лоренца Фришкнехта, официального представителя Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии ранее сообщила, что Амхерд направила Путину письмо вскоре после его переизбрания на пост президента России. Швейцарский лидер выразиласоболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а также паводками в России.

Фришкнехт добавил, что послание «охватывает несколько тем с учетом нового мандата президента России». В оборонном ведомстве уточнили, что письмо позиционируется швейцарской стороной как «приглашение к диалогу в трудные времена». Отмечалось также, что письмо Амхерд подтверждает приверженность Берна уважению международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН.