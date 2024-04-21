Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания Лидер Швейцарии выразила соболезнования Путину из-за теракта после его избрания

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Виола Амхерд

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту России Владимиру Путину вскоре после его переизбрания на пост, сообщила газета Blick со ссылкой на Лоренца Фришкнехта, официального представителя Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии. В телеграмме швейцарский лидер выразила главе РФ соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и паводками в России.

Фришкнехт отметил, что послание «охватывает несколько тем с учетом нового мандата президента России». В оборонном ведомстве уточнили, что письмо позиционируется швейцарской стороной как «приглашение к диалогу в трудные времена». Отмечалось также, что письмо Амхерд подтверждает приверженность Берна уважению международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Ранее страны, входящие в состав «Большой семерки», отказались признавать причастность Украины к террористической атаке на «Крокус Сити Холл». В G7 настаивают, что вину за террористическую атаку несет группировка ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт рок-группы «Пикник», и открыли огонь по посетителям. Затем они устроили поджог и скрылись с места трагедии на автомобиле. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали не менее 550.