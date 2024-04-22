Тоже найдем что отобрать: РФ нашла ответ на кражу своих зарубежных активов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Москве пригрозили «отзеркалить» решение Вашингтона изъять замороженные в США российские деньги. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил принять симметричные меры, намекая на ответную конфискацию замороженных в России западных активов. В Кремле пообещали оспорить решение Вашингтона в международных судах. Начнут ли теперь выводить свои деньги из США китайцы и арабы? Вспыхнет ли мировая экономическая война и какие инструменты задействует в этой «битве» Москва — в материале NEWS.ru.

Вашингтон решил украсть российские миллиарды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник заявил, что США пошли на откровенно неправовое решение, совершив, по сути, кражу российских активов. «Это, безусловно, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — перечислил он.

Володин пригрозил, что у Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. Кроме того, у законодательного акта американского конгресса, по его мнению, есть и сугубо политическое измерение: принятое решение говорит о том, что «в США перестали верить в победу киевского режима». «Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов Киеву», — подчеркнул спикер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Володин

По мнению Володина, Вашингтон теперь провоцирует ЕС на такой же шаг, но если Брюссель пойдет на поводу, это окажется разрушительным для европейской экономики. «Из $280 млрд средств РФ, заблокированных по всему миру, только $5–6 млрд находятся в США. Основная часть активов (€210 млрд) заморожена в Евросоюзе», — напомнил он.

В субботу палата представителей конгресса одобрила пакет законопроектов о военной помощи Украине и другим союзникам, а также о конфискации замороженных активов России, по сути, для их передачи Киеву. Как ожидается, во вторник законопроекты рассмотрит и верхняя палата — сенат. Если они будут приняты, то отправятся на подпись президенту Джо Байдену. Американский лидер уже пообещал их подписать.

Решение заокеанских законодателей прокомментировали не только в Госдуме, но и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заверил, что вопрос будет рассматриваться в суде. «Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны. И, соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств», — предупредил Песков.

Представитель Кремля уверен, что решение нанесет непоправимый ущерб имиджу США и вынудит многих людей, инвестирующих в Штаты, «спасать свои средства», потому что оно нарушает непоколебимость частной собственности и госсобственности.

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Какие международные суды могут оспорить решение США

Москва пожалуется в международные суды, в том числе арбитражные, и в Международный суд ООН, предположил в разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Анатолий Капустин. По его словам, этот шаг поможет если не предотвратить, то хотя бы затянуть передачу активов Украине. «Если иск в Международный суд ООН будет подан, то не исключено, что в качестве предварительной меры судьи приостановят исполнение данного законодательного акта со стороны США. Ведь такое решение грубо нарушает и права России, и международное право», — убежден эксперт.

К сожалению, у Москвы в международных организациях нет инструментов, принуждающих Вашингтон сесть за стол переговоров, посетовал доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров. По его мнению, не случайно решение о конфискации пока принято именно в Америке, а не в Европе.

«Во-первых, это внутриполитическая повестка: до президентских выборов осталось полгода. Во-вторых, совсем незначительный — на фоне ЕС — объем наших активов заморожен непосредственно в США. В-третьих, в России нет значительных замороженных активов американских компаний, что снижает у Вашингтона боязнь получить зеркальный ответ», — рассказал NEWS.ru эксперт. Кроме того, этот шаг конгрессменов, по его мнению, дает в руки американской дипломатии еще один рычаг давления на союзников в Европе: «Мы сделали, а вы когда?»

Фото: Shutterstock/FOTODOM Зал Международного суда ООН

Конфискует ли Европа российские активы

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем в понедельник подтвердил, что страны ЕС «близки к политическому соглашению» в этой сфере — об использовании доходов, то есть прибыли от замороженных активов РФ, пишет Bloomberg. По его словам, использовать эти средства ЕС может уже к 1 июля. Стоит пояснить: в Европе речь пока идет о конфискации не собственно активов, а лишь процентов, начисленных за хранение российских денег.

Теперь главный вопрос — примет ли вслед за США аналогичное решение Евросоюз, говорит Лавров. По его мнению, остается только надеяться на здравомыслие европейских чиновников, обязанных заботиться о перспективе собственных экономик. Ведь если Россия примет ответные меры в отношении замороженных на нашей территории иностранных активов, это спровоцирует падение на международных финансовых рынках, поясняет он.

«Мировая финансовая система построена на доверии, и все ее участники понимают: конфискация суверенной собственности мгновенно вызовет на финансовых рынках эффект, сравнимый с цунами», — полагает Лавров.

«Такие страны — держатели резервов в европейской и американской валюте, как КНР, страны Персидского залива и многие другие, прекрасно понимают: к ним всегда можно предъявить претензии, условно, в области прав человека. Можно придумать что-то еще, что хорошо „продадут“ в мировых либеральных СМИ. Никто не хочет прецедента. Да и большинство специалистов, в том числе Европейский центральный банк, неоднократно предостерегали от действий, которые оттолкнут другие страны от инвестиций в Европу, в ее финансовые инструменты», — рассказал эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вашингтон будет заставлять Брюссель изъять активы РФ

Репутация Вашингтона не пострадает от того, что он отберет $5–6 млрд российских активов, замороженных за океаном, предположил глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан, — гораздо больше пострадает репутация Европы, если американцы все же заставят ее украсть у Москвы $200 млрд.

«В Вашингтоне понимают, что теряют хватку, что влияние сокращается, поэтому там пытаются отгрызть от некогда глобализованного мира как можно больший кусок. Вот почему американцы заинтересованы, чтобы ЕС конфисковал все российские золотовалютные резервы, — объяснил NEWS.ru Лизан. — Для Европы это действительно станет ударом, этим она себя инвестиционно обнулит. Евро рискует прекратить существование как резервная валюта. Какой смысл хранить резервы в евро, если их могут забрать?»

Аналитик уверен, что Москва в таком случае ответит зеркально — конфискует западные активы, которые были заморожены в России после февраля 2022 года.

«Европейских инвестиций у нас однозначно больше, чем российских — в Европе. Если верить старым сообщениям Центробанка или наших чиновников, у Запада примерно столько же наших активов, сколько их активов у нас. Есть какой-то паритет. Но это по состоянию по 2022 год», — уточнил экономист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ответит Москва на конфискацию своих активов

Юрист Капустин считает, что решение конгресса развяжет экономическую войну. «Штаты и Евросоюз могут вообще обрушить систему международных финансовых отношений в целом, потому что ни США, ни Европе никто не будет доверять. В том числе другие страны не будут им доверять суверенные активы для хранения и других операций. Думаю, западные политики должны отдавать себе в этом отчет», — рассчитывает Капустин.

Россия будет руководствоваться «принципом взаимности» в случае конфискации ее активов, заявляла ранее представитель МИД Мария Захарова. «Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия. Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк», — говорила Захарова.

Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что теперь Москва может без проблем использовать не только западные материальные ресурсы, оставшиеся на территории РФ, но и, к примеру, западную интеллектуальную собственность.

«Нас больше ничего не держит. Независимо от чьих-либо решений, нам нужно продолжать отвязывать от доллара международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности, — поделился с NEWS.ru депутат. — Таков наш главный внешнеэкономический приоритет».

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