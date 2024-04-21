Зеленский нашел у Украины шанс на победу: что изменилось, как помогли США

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что благодаря США у Украины теперь «появился шанс на победу». Что изменилось, что он называет «шансом на победу», что грозит населению Украины?

За что Зеленский благодарит Америку

20 апреля нижняя палата Конгресса США после многих месяцев промедления одобрила законопроекты о военной помощи дружественным Америке странам. В их числе оказались Украина, Израиль и Тайвань.

Общая сумма по трем законопроектам составила $95,34 млрд: $26,38 млрд для Израиля, $60,84 млрд для Украины, а на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд (в эти деньги входят около $2 млрд на поддержку Тайваня и партнеров США в Тихоокеанском регионе).

Деньги, которые получит Украина, в основном останутся в США. В сумму в $60,84 млрд входят:

$23,2 млрд — на восполнение американских арсеналов, которые были переданы ВСУ, и пойдут военно-промышленному комплексу США;

$13,8 млрд — на производство нового вооружения для нужд ВСУ и США, и также пойдут ВПК США;

$11,3 млрд — на финансирование текущих операций Пентагона;

$7,8 млрд — на финансовую помощь Украине в кредит;

$4,7 млрд — на прочие расходы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, лишь 13% общей суммы финансирования непосредственно достанется Киеву; при этом помощь будет предоставлена в кредит. Как отмечает Fox News, все заложенные в законопроектах суммы Белому дому после их одобрения придется брать в долг у банков Федеральной резервной системы США. При этом ключевая ставка ФРС пятый месяц держится на уровне в 5,25–5,5% — самом высоком с 2001 года.

Законопроекты, одобренные палатой представителей, должны быть утверждены в сенате. Ради голосования сенаторы специально выйдут на сессию во время недельных каникул. Поскольку верхнюю палату конгресса контролируют сторонники президента США Джо Байдена, американские СМИ предполагают, что в сенате проблем не возникнет. Дальше билли останется подписать Байдену.

«Нам очень нужно дойти до этой последней точки. Нужно одобрение Сената», — объявил Зеленский.

Что за «шанс на победу» появился у Украины

В интервью NBC News президент Зеленский заявил, что эти деньги «дают Украине шанс на победу».

«Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, я молюсь [об этом], и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат», — сказал он.

По словам Зеленского, за те полгода, что конгресс не мог принять законопроект, ВСУ понесли значительные потери в людях и оборудовании. Теперь он хочет, чтобы американское оружие как можно скорее оказалось на передовой, что, по его мнению, позволит ВСУ перехватить инициативу.

Украинский лидер подчеркнул, что новое промедление с военной помощью приведет к новым потерям у ВСУ.

«Все зависит от того, когда мы действительно получим оружие на местах. Если мы получим это через полгода, у нас процесс застопорится на полгода — и мы понесем потери по нескольким направлениям. Потери в людях, в технике», — сказал Зеленский.

Фото: МО Украины

Президент Украины отметил, что американцам не нужно воевать с Россией, за них «этим занимаются украинцы».

Что грозит населению Украины

Зеленский подчеркнул, что Америка приняла «хорошее решение».

«Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение», — заявил президент Украины.

Ранее он подписал указ, который ужесточает правила мобилизации на Украине. В частности, принято решение, по которому украинские мужчины смогут получить загранпаспорт только при наличии военного билета. Кроме того, будет отменена категория «ограниченно годный» — многие украинцы автоматически будут признаны подходящими для службы на фронте.

Эти новшества вызывали панику у тысяч украинских мужчин, которые успели выехать за границу и не возвращались с начала СВО. В паспортные центры Украины за рубежом выстроились огромные очереди — мужчины даже дерутся за возможность обновить загранпаспорт, необходимый, чтобы не возвращаться на родину, где их ждет только мобилизация и отправка на фронт.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц указал, что «хорошее» решение США приведет к гибели многих украинцев.

«Украинские мужики, играющие с тэцэкашниками (ТЦК, территориальные центры комплектования в ВСУ. — NEWS.ru) в кошки-мышки, могли бы возразить верховному главнокомандующему, мол, решение-то не очень. Да кто ж их спросит? Президент продал своих граждан за доллары американскому молоху. И самое поразительное — гордится этим», — написал военкор.

Фото: МО Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что законопроект о военной помощи оказывал влияние прежде всего на политику внутри США. Судьба Украины, по ее мнению, американцев не волнует.

«Ясно одно: правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Характерно, что Белый дом в этих внутренних разборках делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена. Собственно, ради этого продлевается агония Зеленского и его окружения, тогда как простых украинцев насильно гонят на убой как „пушечное мясо“», — объяснила Захарова.

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