Европа готовится выгонять украинцев: как призывники бьются за паспорта

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Украинцы устроили драку в огромной очереди за загранпаспортами в столице Польши, сообщило издание «Страна». Почему украинцы выстраиваются в очереди за документами и не хотят на родину, как к ним относятся в Европе?

Почему украинцы дерутся в очередях за документами

13 апреля в Telegram появились видео с огромными очередями из украинских граждан (преимущественно мужчин) на получение загранпаспортов в Праге и Варшаве. В польской столице толпа желающих заполнила целый этаж в торговом центре Blue City, где в августе 2022 года открылся центр выдачи украинских паспортов.

14 апреля очередям в Blue City настал конец: как сообщило украинское издание «Страна», двое украинцев подрались. Причиной потасовки стала попытка пройти без очереди. После этого в ГП «Документ» всем сказали записываться заранее онлайн.

«А там не поймаешь место свободное. В час ночи уже было 150 человек записи. Представьте, в 10 утра открывается сервис и говорит: „Мы не берем живую очередь“. А здесь человек 300 стоит. И все, людей не впустили, взяли только тех, кто по онлайн-записи», — рассказал один из очевидцев в соцсетях 15 апреля.

На своем сайте украинское ГП «Документ» сообщило, что живые очереди закрыты во всех подразделениях: не только в Польше, но и в Германии, Испании, Чехии, Италии, Словакии и Турции.

Ранее фото и видео очередей у украинских консульств в странах Европы начали появляться в декабре 2023 года: в этот период на Украине стали активно обсуждать подготовку нового законопроекта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему украинцы не хотят на родину, что изменил новый закон о мобилизации

Причиной ажиотажа стал новый закон об ужесточении правил мобилизации, принятый 11 апреля Верховной радой Украины. В рамках этого закона выдача загранпаспортов за границей для военнообязанных будет осуществляться только после предъявления военного билета. Проверять военные билеты будет сотрудник отдельного подразделения.

Без действительного загранпаспорта (для получения которого необходим военный билет) украинские мужчины не смогут получить вид на жительство в странах ЕС. В результате им будет грозить депортация — и мобилизация в ВСУ.

Основным содержанием закона стало ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение от нее. По оценкам украинских СМИ, в соответствии с новыми правилами могут быть мобилизованы сотни тысяч украинцев, большинство из которых воевать не хотят. Также законом вводятся электронные повестки, которые считаются врученными в момент отправления. При этом положение о демобилизации бойцов ВСУ после полутора лет службы было исключено на стадии обсуждений в Раде. Как отмечают украинские СМИ, президент Владимир Зеленский, вероятно, подпишет закон до начала мая, и к июню он вступит в силу.

«Зеленский поручил министру иностранных дел Кулебе и другим министерствам замедлить выдачу новых / обмен паспортов „заробитчанам“ и всем, кто выехал с Украины.

Это связано с законопроектом о мобилизации и очередями украинцев на обмен паспортов в странах ЕС. Хотят создать украинцам проблемы, чтобы вынудить их вернуться на Украину и идти воевать. В армии нехватка живой силы, а значит, будут создавать специально украинцам проблемы», — пишет Telegram-канал «Легитимный».

Кто из украинцев хочет стать «ухилянтом»

«Любой мужчина мобилизационного возраста, который нарушил правила мобилизации, будет [считаться] уклонистом и нарушает действующее законодательство», — объявил Зеленский в ходе выступлений.

Telegram-канал «Трибунал» отмечает, что в ответ на Украине развивается мода на уклонение от службы в ВСУ — «ухилянты» (уклонисты) снимают ролики в TikTok на тему «как хорошо жить, когда ты ухилянт». Аналогичные ролики активно снимают мужчины, которые успели уехать за границу.

В ответ бывшие военнослужащие ВСУ запустили в TikTok тренд «будни, когда ты не ухилянт». Там они показывают, как заново учатся ходить на протезах и костылях после потери конечностей при ранениях.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Как власти в Европе относятся к украинским беженцам и уклонистам

РИА Новости отмечает, что украинские беженцы в Европе могут столкнуться с трудностями летом 2024 года. В Германии и Польше рассматривают возможность сокращения мер по их поддержке. Так, с 1 июля в Польше отменят единовременные выплаты, которые ранее давали украинским беженцам, гражданам страны также запретят селить временных переселенцев у себя, а при оформлении национального идентификационного номера (PESEL) вводится плата за фото, также платить придется за питание и проживание в центрах для беженцев.

Польша, по официальным данным, приняла около 0,96 млн украинцев. Еще 1,1 млн приняла Германия. Как заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, на их поддержку ежегодно уходит как минимум €20 млрд, чего не может себе позволить Берлин.

По данным Telegram-канала Mash, украинских беженцев в Германии начали вербовать для службы в ВСУ в обмен на немецкое гражданство по упрощенной схеме. Договор рассчитан на 10 месяцев, платят €500 в месяц за службу в тылу и €3000 на передовой. Этим занимается Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. При этом гражданство можно будет получить только после завершения боевых действий.

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