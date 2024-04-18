Москва пообещала не церемониться с ответом в случае конфискации активов Захарова: РФ не будет церемониться при попытке конфискации российских активов

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Мария Захарова

Россия даст решительный ответ на попытки конфискации своих активов и использования их для финансирования Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг, 18 апреля. По ее словам, церемониться с ответом на подобные действия «никто не собирается».

Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима, — сказала дипломат.

Представитель МИД предупредила, что любой, кто решится на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под контрсанкции. Она уточнила, что это чревато «далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности». Захарова напомнила, что Россия обладает значительным объемом западных средств. На них также могут распространяться ответные действия.

Ранее страны «Большой семерки» приняли решение держать замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от Москвы выплат за нанесенный Киеву урон в рамках конфликта на Украине. Кроме того, лидеры стран G7 приветствуют предложения ЕС по направлению доходов от активов Москвы в пользу Киева.