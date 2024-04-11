Истерики, мат, шантаж и угрозы: как Украина просит оружие у Запада

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ермак заявил, что из-за нехватки вооружений для Украины наступает критический момент.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Западе не понимают язык «хорошей и тихой дипломатии», поэтому Киев в жесткой форме потребует передачи ему всего необходимого оружия для продолжения военных действий против России. По словам министра, в распоряжении западных государств имеется более 100 батарей ПВО Patriot для переброски ВСУ, но армия страны пока ничего не получила. О том, какие методы давления на Запад используют в Киеве, и почему украинская дипломатия не работает — в материале NEWS.ru.

О чем Кулеба предупредил Запад

Украина переходит к радикальным мерам, чтобы вынудить Запад передать ей необходимое оружие для продолжения военных действий с Россией. Кулеба заявил в интервью The Washington Post, что Киев пытался получить от стран Запада неиспользуемые батареи ПВО Patriot с помощью «тихой дипломатии», но это не сработало. Министр предупредил, что украинские власти переходят к жестким методам и даже готовы пожертвовать хорошими отношениями с некоторыми странами.

«Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но потом я велел этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не помогает», — сказал Кулеба.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что отныне украинские власти переходят к жестким методам и готовы даже пожертвовать хорошими отношениями с некоторыми странами

По данным украинского МИД, в некоторых западных государствах порты и аэродромы охраняются не одной, а несколькими установками ПВО. По подсчетам Кулебы, ВСУ вполне хватило бы семи батарей ЗРК Patriot, которые следует разместить у основных украинских городов. Однако партнеры не спешат помогать Киеву.

«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, я чувствую, что бьюсь о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — посетовал он.

Киев уже давно просит страны Запада передать ему комплексы Patriot. По словам украинских чиновников, только эти системы способны перехватывать баллистические ракеты, спасти жизни людей и защитить инфраструктуру страны. Но некогда мощная поддержка со стороны Запада в последние месяцы ослабла. Из-за межпартийных разногласий в Конгрессе США задерживается процедура одобрения нового крупного пакета американской помощи. Видимо, по этой причине Киев решил действовать уже не по дипломатическим каналам, а апеллировать к широкой западной общественности.

Чем еще угрожал Кулеба

Кулеба далеко не сейчас перешел к агрессивной риторике в отношении западных стран. Когда речь заходит о необходимости ВСУ отражать российские ракетные атаки, он не сдерживает себя в выражениях.

«Дайте нам эти чертовы Patriot», — заявил ранее глава МИД Украины в интервью Politico.

Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев уже давно просит Запад передать ему систему ПВО Patriot, которая способна перехватывать баллистические ракеты, спасать жизни людей и защищать инфраструктуру страны

В марте Кулеба заявил, что Украина уже доказала, что «может победить Россию, но только в том случае, если ей будет оказана достаточная поддержка». При этом он подчеркнул, что отказ Запада помогать ВСУ может иметь далеко идущие последствия. В частности США, возможно, потеряют мировое лидерство и поставят под угрозу национальную безопасность.

«Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны», — сказал Кулеба.

Для поддержания давления на руководство стран Запада Кулеба часто дает интервью СМИ, в которых рассказывает о сложном положении ВСУ. Он сообщил в интервью Politico, что украинская армия теряет позиции из-за российских авиабомб, а ВСУ не могут им противостоять.

Также министр отметил, что Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на просьбы передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus. Кроме того, по словам Кулебы, он устал отвечать на вопросы журналистов о поставках снарядов.

До этого глава МИД пообещал испортить вечеринку в честь дня создания Североатлантического альянса разговорами о ЗРК Patriot. Министр подчеркнул перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД, что вопрос передачи этого вооружения украинской стороне будет в центре внимания, так как у «союзников Киева много таких систем».

Фото: Koichi Kamoshida/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Власти Германии пока не намерены передавать Киеву ракеты Taurus

Как Зеленский пытается посеять панику на Западе

Очевидно, что ставка на агрессивную дипломатию была сделана не главой МИД, а высшим украинским руководством. Так, президент Украины Владимир Зеленский регулярно критикует западные страны из-за недостаточных поставок вооружения.

В середине марта украинский лидер сообщил, что нехватка дальнобойного вооружения у ВСУ говорит о том, насколько недальновидны действия некоторых западных партнеров. По его мнению, это особенно ощущается на фоне тяжелых условий, в которых оказались украинские военные.

В интервью телеканалу CBS в конце марта Зеленский выразил недовольство из-за задержки финансирования и поставок вооружений со стороны руководства США.

«Они должны были помочь Украине еще вчера. Мне нечего добавить», — сказал президент.

Говоря о предстоящих выборах президента США, политик подчеркнул, что кто бы ни стал новым американским лидером, он будет надеяться, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не изменится.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский регулярно критикует западные страны из-за недостаточных поставок вооружений.

Кто еще участвует в марафоне агрессивной дипломатии Киева

Одним из украинских чиновников, регулярно критикующих и угрожающих Западу, является руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Он заявил в конце прошлого года, что без одобрения помощи Украине в Конгрессе США у Киева есть большой риск потерпеть поражение в конфликте с Россией.

На прошлой неделе Ермак заявил, что из-за нехватки вооружений для Украины наступает критический момент. По его словам, неспособность Конгресса США выделить пакет помощи Киеву — главная проблема страны.

«Я очень надеюсь, что он (законопроект о выделении помощи Украине со стороны США. — NEWS.ru) будет принят в этом месяце, потому что Киев приближается к критическому моменту», — подчеркнул Ермак.

Почему украинская дипломатия не работает

Украинская дипломатия не работает, так как у Киева в принципе нет никакого представления о дипломатии, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, сегодня на Украине «занимаются лишь попрошайничество и угрозами».

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Среди украинских чиновников, регулярно критикующих и угрожающих Западу, одно из первых мест занимает руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Киев плетет интриги международного уровня, пытаясь выцыганить у Запада современное оружие. Никой дипломатии там нет от слова совсем. Как можно с такими людьми серьезно вести переговоры? Потихонечку это начинают понимать уже и в НАТО, и в Евросоюзе, и в США. Ведь такое поведение может довести до страшных последствий», — предупредил Карасин.

Искусственно нагнетаемые Киевом страхи теперь работают против него самого, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, украинские власти всегда действовали нахрапом, порой переходя все рамки не только дипломатии, но и приличия.

«Если не дают важные системы вооружений, значит, не верят в их переломную роль в конфликте. Возможно, даже подозревают, что несколько систем нужны не столько для изменения ситуации на фронте, сколько для создания „зонтика“ для самого киевского руководства. Есть и другая причина. Украинские руководители так много кричали о „неминуемой агрессии России после нападения Украины“, что в итоге обладатели „Патриотов“ обеспокоились, что „эта корова“ им самим понадобится. Зачем отдавать очень дорогие системы обреченной стране, если потом придется их снова закупать в большем количестве?» — заключил Косачев.

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