Кулеба назвал причины неудач ВСУ на фронте Кулеба: ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины теряют позиции на фронте из-за планирующих авиабомб, которые применяют российские силы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico. По его словам, от такого оружия невозможно спрятаться и украинские силы не могут ему противостоять.

Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все, — объяснил министр.

Также дипломат рассказал, что Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он признался, что устал отвечать на вопросы журналистов о поставках снарядов.

По данным американского YouTube-канала Defense TV, российские планирующие авиабомбы показали свою эффективность в зоне спецоперации и стали настоящим «источником боли» для ВСУ. Отмечается, что ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Дальность полета снарядов делает их еще более опасными для противника, констатировали журналисты.

Другой YouTube-канал Military TV сообщает, что модификации авиабомбы ФАБ-1500 позволили корректировать ее полет с недостижимого для этого вида оружия расстояния. Уточняется, что это дало возможность наносить хирургически точные удары по противнику.