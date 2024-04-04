Кулеба пообещал «испортить вечеринку» по случаю юбилея НАТО Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО просьбами о Patriot

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вынужден «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot. По его словам, это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты.

Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <...> Это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты, — заявил Кулеба перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД.

Министр озвучил эту мысль перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД. Он добавил, что у союзников Киева «много таких систем», и подчеркнул, что вопрос предоставления Patriot украинской стороне будет «в центре его усилий» на встрече.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может не обеспечить Украину необходимым оружием для противостояния с Россией. Он добавил, что Блок изучает возможность передать Киеву больше систем Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь отмечал, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не помогут Украине одержать победу в СВО. Так он прокомментировал требование Киева передать украинским солдатам все имеющиеся в мире ЗРК этого типа.