Военэксперт высмеял требование Украины передать Киеву все Patriot в мире Военэксперт Дандыкин: Запад больше не будет передавать Украине Patriot

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

ЗРК Patriot не помогут Украине одержать победу в СВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал требование Киева передать украинским солдатам все имеющиеся в мире Patriot.

Разумеется, никто не собирается передавать Украине Patriot, в особенности американцы. Ранее украинцы выкатили имеющиеся у них Patriot ближе к линии фронта, и наши солдаты их сразу уничтожили. После такого вполне вероятно, что они не получат ни один ракетный комплекс. Patriot, это сложное, громоздкое изделие, с которым сложно управляться. Желания у Украины, конечно, очень большие, а руки загребущие, но реальность показывает обратное.Так что остается ВСУ обзавестись только рогатками, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что Patriot стоят порядка миллиарда долларов и очень долго изготавливаются. Кроме того, европейские страны сами хотят обороняться этими комплексами, пояснил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса Patriot. В ведомстве отметили, что министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады о текущей обстановке в зоне СВО. Отмечается, что начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким отчитался о масштабных потерях противника. ВСУ понесли урон как в технике, так и в живой силе.