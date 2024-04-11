Косачев рассказал о последствиях запугивания Запада со стороны Украины Сенатор Косачев: искусственно нагнетаемые Киевом страхи работают против него

Искусственно нагнетаемые Киевом страхи теперь работают против него самого, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, украинские власти всегда действовали нахрапом, порой переходя все рамки не только дипломатии, но и приличия.

Если не дают важных систем вооружений, значит, не верят в их переломную роль в конфликте. Возможно, даже подозревают, что несколько систем нужны не столько для изменения ситуации на фронте, сколько для создания «зонтика» для самого киевского руководства. Есть и другая причина: украинские руководители так много кричали о «неминуемой агрессии России после нападения на Украину», что в итоге обладатели «Патриотов» обеспокоились, что «эта корова» им самим понадобится. Зачем отдавать очень дорогие системы обреченной стране, если потом придется закупать их снова в большем количестве? — отметил Косачев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post заявил, что Киев попытался получить от Запада неиспользуемые батареи ПВО Patriot «хорошей и тихой дипломатией», это не сработало. Он предупредил, что отныне украинские власти переходят к жестким методам и готовы даже пожертвовать хорошими отношениями с некоторыми странами. Кроме того, украинский министр узнал о том, что в западных государствах можно собрать более 100 батарей Patriot, доступных для отправки на Украину.

Киев запрашивает передачу Patriot уже давно. По словам украинских представителей, только эти системы способны перехватывать баллистические ракеты и спасти жизни людей и инфраструктуру страны. При этом некогда сильная поддержка со стороны Запада в последние месяцы ослабла — из-за разногласий в конгрессе задерживается новый крупный пакет американской помощи.