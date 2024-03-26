Кулеба раскрыл, что раздражает Германию в диалоге с Украиной Кулеба: Германию раздражают просьбы Киева передать крылатые ракеты Taurus

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus, заявил изданию Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что устал отвечать на вопросы журналистов о поставках снарядов.

Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня так и процитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им, — сказал министр.

Генерал люфтваффе в отставке Харальд Куят ранее заявил, что отправка немецких крылатых ракет Taurus на Украину потребует размещения солдат армии Германии на ее территории. По его словам, в случае если это произойдет, то военное столкновение между Россией и Германией неминуемо. Отставной офицер убежден, что Германии не стоит передавать ВСУ подобное оружие, поскольку неизвестно, как Киев решит им распорядится.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты Taurus на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца. Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет.