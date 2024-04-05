В Киеве заявили о наступлении критического момента для Украины Ермак: Украина приближается к критическому моменту

Фото: МО Украины

Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в армии и неспособности Конгресса США одобрить выделение пакета помощи Киеву, заявил изданию Politico глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он назвал главной проблемой время и подчеркнул важность выделения новых ассигнований. По словам Ермака, особенно важно получить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты для ЗРК Patriot.

Я очень надеюсь, что он (законопроект о выделении помощи Украине со стороны США. — NEWS.ru) будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту, — подчеркнул Ермак.

Ранее неназванный украинский высокопоставленный чиновник заявил Politico, что помощь Пентагона поступит слишком поздно, чтобы переломить ход военного конфликта с Россией. По его мнению, у Запада нет технологий, чтобы помочь Киеву, оружие было направлено недостаточно быстро. К тому же истребители F-16 появятся на Украине только после завершения подготовки пилотов.

Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, — заявил собеседник издания.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал «испортить вечеринку» по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса очередными просьбами предоставить Киеву ЗРК Patriot. По его словам, это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Кулеба пообещал сделать этот вопрос «центром усилий» на предстоящем саммите НАТО.