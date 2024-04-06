Зеленский подсчитал, сколько систем Patriot закроют всю Украину Зеленский: Украине нужны 25 систем ЗРК Patriot, чтобы закрыть всю страну

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телемарафону «Единые новости», сколько Киев должен получит систем ЗРК Patriot, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов даже в тех регионах, куда не прилетает. По его мнению, партнерам нужно предоставить 25 систем по шесть — восемь батарей в каждой. При этом украинский лидер отказался назвать число установок, которые уже есть в стране.

Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть — восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Киеву подойдут и аналоги Patriot. Их у Вооруженных сил Украины достаточно мало, но они работают, отметил он. Зеленский назвал впечатляющими результаты работы систем противовоздушной обороны, поэтому кажется, что их много, но на самом деле это не так.

Для Украины наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в армии и неспособности Конгресса США одобрить выделение пакета помощи Киеву, заявлял глава офиса президента страны Андрей Ермак. Он назвал главной проблемой время и подчеркнул важность выделения новых ассигнований. По словам Ермака, особенно важно получить дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты для ЗРК Patriot.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал западным коллегам «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины основания НАТО вопросами о Patriot. По его мнению, это единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты.