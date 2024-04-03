«Не для контрнаступлений»: в Киеве объяснили, зачем ВСУ западная техника Политолог Бортник: Зеленский перевооружает ВСУ для переговоров с Россией

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube. По его словам, Зеленский «переосмыслил ситуацию» и теперь считает, что только в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров.

Способ, которым Зеленский предлагает остановить (конфликт. — NEWS.ru.) и обращается с этим предложением к США — это «дайте нам оружие» не для новых контрнаступлений, а «для военного баланса», — пояснил эксперт.

Ранее издание Business Insider информировало, что украинские военные слишком активно используют артиллерию, в результате чего орудия сильно изнашиваются. Эта проблема вкупе с недостатком запасных частей оказалась куда серьезнее, чем нехватка боеприпасов. Использование артиллерии не по назначению может привести к «катастрофическому выходу орудия из строя, ранениям или гибели членов артиллерийского расчета», предупредили аналитики. По их данным, военные ресурсы страны крайне истощены, в то время как РФ имеет достаточные резервы.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном констатировал, что Штаты рискуют потерять мировое лидерство и поставить под угрозу свою национальную безопасность, если откажутся от поддержки Киева. Отказ от военной помощи подвергнет большой опасности и Европу, резюмировал он.