Эксперт предрек мировую экономическую войну из-за конфискации активов РФ Юрист Капустин: США развязывают с РФ экономическую войну из-за активов

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Конфискация российских активов в США — это ничем не обоснованный политический акт, который развяжет экономическую войну между Штатами и РФ, заявил в разговоре с NEWS.ru завкафедрой международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Анатолий Капустин. По его словам, такие действия являются грубейшим нарушением международного права.

Я думаю, Россия не смирится с тем, что ее активы изъяли без каких-либо правовых оснований. Это повод для обращения в международные суды, в том числе арбитражные и Международный суд ООН. Это объявление экономической войны против РФ, и мы будем принимать аналогичные меры, — отметил юрист.

Капустин также сказал, что ЕС может последовать примеру США и заморозить российские активы. Все это приведет к серьезным конфликтам и потрясениям в мировой экономике.

Штаты и Евросоюз могут вообще обрушить систему международных финансовых отношений в целом, потому что ни США, ни Европе никто не будет доверять. В том числе суверенные активы для хранения и других операций. Я думаю, они должны отдавать себе отчет, — сказал эксперт.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на незаконную инициативу Штатов. Этот вопрос, по его словам, будет рассматриваться в рамках судебных разбирательств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил также, что у России теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам.