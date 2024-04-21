Захарова пообещала США «унизительное фиаско» после выделения помощи Украине Захарова: США ждет фиаско на Украине по примеру Вьетнама и Афганистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Выделяя многомиллиардную помощь Украине, США принуждают Киев воевать до последнего украинца с расчетом на то, что ВСУ продержатся до ноябрьских выборов и спасут имидж главы Белого дома Джо Байдена, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, Вашингтон ждет «унизительное фиаско».

Белый дом <...> делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, — заявила Захарова.

Она отметила, что именно ради этого продлевается агония президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В то же время «простых украинцев насильно гонят на убой как пушечное мясо», подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что участие Вашингтона как стороны конфликта получает решительный отпор.

Его погружение в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и в Афганистане, — сказала она.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая.