Сторонник Трампа поддержал пакет по Украине: даст ли США миллиарды Киеву

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20 апреля нижняя палата Конгресса США рассмотрит пакет законопроектов о помощи Украине. Около полугода республиканская партия выступала против отправки Киеву оружия и боеприпасов. Но на днях спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон согласился вынести на голосование документ, позволяющий возобновить поставки. Почему он сменил позицию и примут ли новый закон в США — в материале NEWS.ru.

Как пройдет голосование в Конгрессе США о поддержке ВСУ

18 апреля спикер палаты представителей Майк Джонсон опубликовал четыре законопроекта, среди которых и пакет помощи Киеву. Он дал конгрессменам 72 часа на изучение документов. Джонсон разделил проекты помощи союзникам на разные «билли»: так, Украине выделят $60,84 млрд, Израилю — $26,38 млрд, Тайваню и странам Индо-Тихоокеанского региона — $8,12 млрд.

В случае одобрения пакет помощи Украине отправится в верхнюю палату и потом на подпись президенту США Джо Байдену. Если законопроекты наберут большинство, то при голосовании в Сенате проекты будут сведены в единый документ. Сразу после голосования члены обеих палат Конгресса уйдут на перерыв — они разъедутся по своим округам и штатам.

Предал ли Джонсон Трампа

Ранее Джонсон, республиканец и сторонник экс-президента США Дональда Трампа, вместе с коллегами выступал против помощи Киеву. По его мнению, сначала Байден должен был закрыть мексиканскую границу, через которую в США попадали много нелегалов. Того же самое ранее хотел Дональд Трамп.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Джонсон предал бывшего президента США. По мнению эксперта, законопроект, скорее всего, остановить уже не удастся.

«Видимо, законопроект пройдет, — в основном, за счет голосов демократов. Так же было, когда принимался закон о прослушке спецслужбами», — объяснил Васильев NEWS.ru.

Американист Борис Межуев считает, что теперь действительно несложно провести закон через нижнюю палату. Однако, по его мнению, в последний момент Джонсон опять может передумать и вспомнит на голосовании темы защиты мексиканской границы и помощи Украине.

«Все зависит от Джонсона. Если спикер согласен ставить вопрос на раздельное голосование, то, конечно, необходимое большинство голосов для принятия проекта сразу же сформируется. Демократы поддержат идею помощи Украине в любой форме — это уже очевидно», — предсказал эксперт.

По мнению американиста, сторонники Байдена примут текущий вариант законопроекта как компромиссный, хотя раньше они тоже выдвигали условие — голосовать одним пакетом сразу за помощь Украине, Израилю и Тайваню, но теперь демократы не будут настаивать на другой форме помощи. Как добавил эксперт, необходимо, чтобы часть республиканцев вслед за Джонсоном поддержали закон, и тогда он будет принят.

«Там всего несколько человек от республиканцев достаточно, чтобы провести этот законопроект — вместе с демократами. За помощь Украине наверняка проголосуют все „провоенно“ настроенные депутаты. К тому же, республиканцы никогда и не говорили, что они против Украины. Нет, они просто требовали более четко считать деньги налогоплательщиков», — объяснил Межуев.

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Сменится ли у Конгресса США спикер из-за помощи Украине

Как считает Васильев, после решения Джонсона отправить на голосование именно такой вариант закона, его политическая судьба теперь незавидна.

«Республиканцы, скорее всего, при первой же возможности его „утопят“. Но эта возможность выпадет нескоро. Сейчас идет предвыборный год, и попытка сменить спикера приведет к тому, что республиканцы просто потеряют контроль над Палатой представителей. У Демократической партии основная пропагандистская линия, — что республиканцы не могут управлять палатой, поэтому надо вернуть ее в руки демократов», — предположил Васильев.

По его мнению, главный вопрос даже не в том, снимут ли Джонсона с поста, а в том, кто его сменит. Васильев напомнил, что после отставки его предшественника Кевина Маккарти в октябре 2023 года, долго не могли найти нового кандидата на должность. И теперь кресло Джонсона может занять демократ Хаким Джеффрис, который уже претендовал на эту должность, считает Васильев.

По мнению Межуева, нынешний спикер необязательно лишится должности, и сам Джонсон, вероятно, почувствовал, что вполне может рисковать.

«Мне кажется, что демократы в этот раз спикера не сдадут. Если он проведет законопроект о помощи Украине, и потом демократы вместе с республиканцами уберут его, это будет выглядеть довольно подозрительно. Как будто демократы вместе с трампистами в каком-то сговоре — против всех спикеров, готовых идти на компромиссы с Белым домом», — отметил эксперт.

Фото: J. Scott Applewhite/AP/TASS Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон

Почему Джонсон резко изменил позицию по Украине

По мнению Васильева, еще прошлой осенью Джонсон был относительно малоизвестным политиком, — темной лошадкой. Трамп поверил, что этот молодой политик будет отстаивать повестку республиканцев, и в декабре поддержал его кандидатуру при избрании спикером, но теперь Джонсон вдруг изменил курс и пошел навстречу требованиям Байдена, считает собеседник NEWS.ru.

«Выяснилось, что республиканцам сложно найти спикера, преданного их идеям. Возможно, Джонсон лишь маскировался под преданного республиканца. Теперь трамписты его прямо называют „демократическим спикером“ и предателем. Доверие правых он утратил полностью», — предположил аналитик.

Межуев связывает резкую перемену в поведении Джонсона с событиями на Ближнем Востоке. По его наблюдениям, спикер давно известен своей глубоко произраильской позицией. Разблокировать пакет помощи он решил сразу после недавней воздушной атаки Ирана на еврейское государство, считает эксперт.

Как добавил Межуев, возобновление заодно и помощи Украине оказалось по сути побочным эффектом. «К тому же, в проекте прописано, что военная помощь Киеву частично будет выдана теперь не в подарок, а взаймы, как это и предлагал Трамп: то есть Джонсон не сильно нарушил партийную дисциплину. Возможно, это их общая позиция с Трампом, раскола здесь я пока не вижу. Теперь, думаю, Украина вновь получит снаряды и бронетехнику. Да и Джонсон останется в своем кресле», — подытожил Межуев.

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