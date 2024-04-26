Зеленский ждет «несчастливого» исхода СВО. Как это будет: реальные версии

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский впервые публично дал понять, что не уверен в полной победе украинской армии. По его словам, финал конфликта с Москвой вряд ли будет счастливым для всех. Тем временем на Западе и в Китае обсуждаются разные варианты компромисса, которым может завершиться СВО. Какие есть сценарии окончания спецоперации, что будет считаться победой Москвы? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какое предсказание об итогах СВО дал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что его страна победит в конфликте с Россией. Но на этот раз он допустил оговорку: хэппи-энда не будет. «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — сказал американскому телеканалу Fox News Зеленский.

Киев ждет военной помощи от США, так как без нее украинские войска будут отброшены, признал президент Украины. Он выразил разочарование поведением Запада, который недавно помог Израилю отразить массированную воздушную атаку, однако не хочет действовать аналогичным образом в небе Украины. «Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории», — заявил Зеленский.

Почему киевское руководство нуждается в режиме войны

По окончании СВО Зеленский и его окружение будут несчастны, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Вообще-то боевые действия — это самая благоприятная среда для существования режима Зеленского. Поэтому завершение СВО может означать конец режима. Что касается украинцев, то они, конечно, давно хотели бы завершения конфликта, но, к сожалению, у них нет никаких инструментов влияния на власть», — объяснил NEWS.ru Килинкаров.

По прогнозу экс-депутата, СВО закончится переговорами, но вопрос их формата остается открытым, потому что многое зависит от исхода избирательных кампаний, предстоящих на Западе в ближайшие полгода: в июне переизбирается Европарламент, в ноябре пройдут президентские выборы в США, а не позднее января ожидаются выборы британского парламента.

«Чем закончится этот конфликт, в рамках какой территории сохранится Украина, где пройдет линия соприкосновения к началу 2025 года — никто не знает. На мой взгляд, с уходящей политической элитой бессмысленно заключать договоренности. Все равно их никто не будет выполнять», — предсказывает экс-парламентарий.

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Чем должна закончиться СВО с точки зрения США

О том, что украинский конфликт, вероятно, закончится компромиссом, одним из первых на Западе еще год назад сказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому тогда уже было 100 лет, — причем такие рассуждения вызвали раздражение и в Киеве, и в Вашингтоне. Киссинджер выступил накануне летнего украинского «контрнаступа», в успехе которого на Западе мало кто сомневался, поэтому бывшего госсекретаря тотчас обвинили в наивности и тиражировании «кремлевских нарративов».

Бывший госсекретарь предрекал, что конфликт завершится по одному из нескольких сценариев. Первый же подразумевал, что российские войска останутся на уже занятых позициях и это станет победой Москвы, поскольку авторитет НАТО в мире будет подорван, значение этого военного альянса станет «не столь решающим», каким оно считалось прежде.

Другой описанный Киссинджером сценарий предполагал, что украинские войска сумеют вернуться к линии, на которой они находились до 24 февраля 2022 года, — и это стало бы проигрышем для Москвы. Если же ВСУ «попытаются вытеснить» Россию не только из Донбасса, но даже из Крыма, то возникнет угроза начала прямой ядерной войны между НАТО и РФ, предупреждал экс-госсекретарь, имевший репутацию гуру западной политологии.

Каким видят финал украинского конфликта в Пекине

В середине апреля китайский политолог, профессор Фуданьского университета Фэн Юйцзюнь опубликовал в британском журнале The Economist статью, в которой предположил: Россия проиграет в конфликте с Украиной.

Фэн привел несколько аргументов: общество на Украине — сплоченное, стране помогает Запад, тогда как России, по версии профессора, не хватает индустриальных мощностей. Четвертый аргумент Фэна — РФ якобы проиграла информационную войну. Со временем Россия вынуждена будет уйти со всех занятых украинских территорий, предсказывает китайский эксперт. «Ее ядерный потенциал не является гарантией успеха. Разве ядерная Америка не ушла из Кореи, Вьетнама и Афганистана?» — рассуждает профессор.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий РФ из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Эта публикация может вовсе не отражать мнение пекинского руководства, объяснил NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По его словам, профессор Фэн — известный специалист по России, но он не работает в государственных учреждениях, поэтому, скорее всего, выразил лишь свое личное мнение.

«У Пекина есть официальная позиция по конфликту России и Украины, которая состоит из 12 пунктов, обнародованных в прошлом году. Никаких сведений о том, что председатель Си Цзиньпин как-то собирается менять программу, нигде не было», — сказал ученый.

Лукин не исключил, что в июне представитель Китая — вероятно, довольно низкого уровня — все же примет участие в мирной конференции в Швейцарии, которую инициирует Зеленский. Но, скорее всего, китайский дипломат просто понаблюдает за дискуссиями, предполагает эксперт.

В четверг в Пекин с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который «попытается отговорить Поднебесную помогать российскому ВПК», напомнил эксперт. Однако, по словам Лукина, заокеанский гость вряд ли добьется подвижек в позиции Китая.

«Американцы действительно угрожают карами китайским банкам и компаниям, ведущим бизнес с Россией, но вряд ли дело как-то сдвинется с мертвой точки. Си недавно выступил против того, чтобы страны оказывали военную помощь разным сторонам конфликта. Поэтому если гость из США скажет: „Не помогайте России“, Китай ответит: „Тогда и вы не помогайте Украине“», — пояснил китаист.

Чем отличается отношение Евросоюза и США к СВО

На самом деле, для Белого дома уже вполне приемлем тот вариант, при котором Украина просто сохранится как независимое государство, считает бывший украинский парламентарий Килинкаров.

«Даже череду поражений на поле боя Белый дом конвертирует в свою определенную дипломатическую победу. Независимо от того, какую территорию в итоге будет контролировать Киев, Штаты на весь мир заявят, что их усилия и финансы, вложенные в эту страну, включая поставки вооружений, дали результат. Как большую победу преподнесут то, что Украина существует как независимое государство», — пояснил эксперт.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Тем временем союзники Вашингтона в Европе сейчас очень рады, что американцы все-таки выделили Киеву пакет помощи, сказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, Евросоюз боялся, что США полностью переключат свое внимание на Ближний Восток и оставят европейцев одних «разгребать» украинский конфликт.

«Штаты все-таки вынуждены были выделить деньги и тем самым сохраниться в роли ключевого игрока, главного дирижера этого конфликта. Они показали, что не оставили Европу наедине с Россией. Евросоюз, наверное, будет и дальше что-то выделять Киеву, но ресурсы у него небольшие», — рассказал эксперт. «Сейчас военные склады там пустые. Не думаю, что европейцы смогут помогать в тех же масштабах, что и раньше», — заключил он.

Москва сможет поддерживать стабильный натиск на Киев

Еще в феврале аналитики британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) выразили мнение о том, что российские вооруженные силы в зоне СВО смогут «поддерживать стабильный темп атак» в течение всего нынешнего года. Британские эксперты предположили, что Москва не спешит и намерена достичь успеха к 2026 году. Однако, предупредили в RUSI, Москва сможет победить и раньше — если Запад прекратит помогать Украине военными ресурсами.

Положение дел для Зеленского существенно ухудшается, заявил NEWS.ru первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков. Он считает, что это и стало одной из причин, по которой глава государства публично допускает «несчастливый» исход конфликта для своей страны.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в зоне проведения спецоперации

Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, объявил ранее на этой неделе на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу. В частности, сообщил министр, взята под контроль Богдановка — предместье донецкого города Часов Яр. Российские военкоры подробно описывают ожесточенные бои за Часов Яр.

По версии украинского командования, город штурмует группировка в 20-25 тысяч солдат. Минобороны РФ эти утверждения не комментировало. Аналитик Института изучения войны (ISW, США) Райли Бэйли в понедельник предположил в интервью Euronews (ресурс заблокирован на территории РФ), что после взятия под контроль Часова Яра начнется наступление на два других донецких города — Константиновку и Дружковку. Минобороны РФ эти прогнозы также не комментировало.

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