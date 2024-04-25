Востоковед объяснил, что получит Блинкен от визита в Китай Востоковед Лукин: Китай докажет Блинкену, что не помогает России в СВО

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Энтони Блинкен

Пекин всегда настаивал, что не помогает России в СВО, а ведет с ней обычную торговлю, рассказал NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. По его словам, именно эту точку зрения китайский лидер Си Цзиньпин и донесет до госсекретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в КНР.

Американцы действительно угрожают определенными мерами против китайских банков или компаний, но вряд ли это как-то сдвинется. Си недавно выступил против того, чтобы любые страны оказывали военную помощь разным сторонам конфликта. Заявил, что не надо подливать масла в огонь. Поэтому, если США скажут не помогать России, Китай ответит, что и они не должны помогать Украине, – пояснил китаист.

Блинкен прибыл в Поднебесную с официальным визитом накануне. Он обещал убедить Китай не помогать российскому военно-промышленному комплексу и России в целом. По данным Bloomberg, госсекретарь постарается донести до Пекина «самое четкое предупреждение» о том, что Вашингтон становится все более нетерпимым к поддержке Москвы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что этим визитом США планируют расшатать российско-китайскую связку. Однако Пекин, по его мнению, не станет договариваться с Штатами в ущерб интересам Москвы.