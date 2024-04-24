Часов Яр, Краматорск: какие еще города станут целью ВС РФ к 9 мая

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Российские военные взяли под контроль Богдановку, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предместье донецкого города Часов Яр. В Киеве утверждают, что «штурмовики» якобы получили приказ занять город к 9 мая, в Минобороны РФ эти заявления не комментировали. Когда ВС РФ займут важные в стратегическом плане города и успеют ли сделать это до того, как ВСУ получат новые вооружения от США, — в материале NEWS.ru.

Какие населенные пункты ДНР находятся под контролем ВС РФ

Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, объявил во вторник на заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.

«В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке. Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — сообщил министр.

Богдановка, которую упомянул Шойгу, — это предместье города Часов Яр. В Минобороны РФ в понедельник заявляли, что военным удалось взять под контроль не только близлежащую Богдановку, но и занять опорный пункт на подступах к городу. Военкоры также подробно описывают ожесточенные бои за Часов Яр.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По версии украинского командования, город штурмует группировка в 20-25 тысяч солдат. Об этом в понедельник агентству Reuters заявил Назар Волошин, представитель восточного военного командования ВСУ. Минобороны РФ эти утверждения не комментировало.

Аналитик Института изучения войны (ISW, США) Райли Бэйли в понедельник предположил в интервью Euronews (ресурс заблокирован на территории РФ), что после взятия под контроль Часова Яра начнется наступление на два других донецких города — Константиновку и Дружковку. Минобороны РФ эти прогнозы также не комментировало.

Когда украинская армия отступит из Часова Яра

Главком ВСУ Александр Сырский ранее выступил с утверждением о том, что российским войскам якобы поступил приказ взять под контроль Часов Яр до 9 мая. Минобороны РФ такие утверждения не комментировало.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru предположил, что было бы глупо планировать штурм того или иного населенного пункта к празднику.

«В ВСУ, видимо, считают, что Часов Яр мы собираемся взять к 9 мая. А Киев, исходя из таких предположений, к Новому году? Понятно, что даты Киев называет исключительно для того, чтобы потом заявить о своих успехах, которых на самом деле не существует: мол, смотрите, ко Дню Победы у России ничего не получилось», — пояснил депутат.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вокруг каких городов в Донбассе идут бои

С Журавлевым согласен и военный эксперт Михаил Онуфриенко: вряд ли перед штурмующими стоит задача с конкретной датой. К тому же помимо Часова Яра в регионе есть и другие стратегически важные города.

«9 мая, или 4 ноября, или Новый год — никаких подобных дат наше командование обычно не ставит. Задача взятия под контроль Часова Яра может быть не менее тяжелой, чем Торецка, города, который примыкает к Горловке, да и любых других населенных пунктов, включая Славянск, Краматорск, тот же Северск, за который идут бои с трех сторон. Я бы на месте Сырского не разбрасывался подобными заявлениями, которые не имеют под собой никаких оснований», — сказал эксперт NEWS.ru.

По данным Онуфриенко, уличные бои ведутся сейчас за один из микрорайонов Часова Яра, расположенный к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. «Город Часов Яр и его укрепрайон в основном расположены западнее этого канала, то есть ВСУ используют его как преграду для продвижения Вооруженных сил России», — пояснил он.

По информации авторов Telegram-канала «Архангел спецназа Z», украинские войска в глубине Часова Яра оборудуют огневые позиции, минируют подступы и дороги. По версии авторов Telegram-канала, силы ВСУ в срочном порядке готовят новые рубежи обороны, и главный из них — это канал Северский Донец — Донбасс, который был оборудован больше года назад, когда российские войска приблизились, взяв под контроль соседний Артемовск (Бахмут). Он представляет собой естественный противотанковый рубеж, непреодолимый как для бронетанковой, так и для автомобильной техники, а все переправы через канал ВСУ подорвали еще в 2023-м, пишут авторы канала.

Фото: МО Украины

Когда ВСУ получат американские боеприпасы

Шойгу на коллегии также напомнил о том, что Вашингтон намерен выделить Киеву почти $61 млрд, чтобы не допустить «краха Вооруженных сил Украины», однако, по словам министра, «большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов». «Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу пригрозил, что Россия в свою очередь будет сильнее бить по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

Какие еще населенные пункты ДНР может сдать украинская армия

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в понедельник российская армия продвинулась гораздо южнее Бахмута и Часова Яра, взяв поселок Очеретино на Авдеевском направлении, якобы одна из бригад ВСУ оставила там позиции без приказа. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

CNN со ссылкой на украинского офицера, который предпочел не называть своего имени, сообщил, что само по себе Очеретино не представляет стратегической цели. Однако если армия РФ возьмет его под контроль, это поставит под угрозу жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — уже упомянутую Константиновку, а также Покровск и Великую Новоселку. Таким образом, для Константиновки угроза возникнет с двух сторон — и от Очеретино, и от Часова Яра.

Фото: МО Украины

Ускорится ли темп наступления до прибытия американских боеприпасов

Во вторник сенат США начал рассматривать пакет законопроектов о военной помощи Украине и другим союзникам, который одобрила в субботу палата представителей конгресса. При этом в Вашингтоне обещают, что отправят снаряды сразу, как только президент Джо Байден вслед за сенатом утвердит закон, сообщает Reuters. Опрошенные агентством эксперты считают, что поставки «изменят военные перспективы Украины».

По информации CNN, большую часть военной помощи уже заранее разместили в хранилищах в Германии и Польше. Это позволит доставить ее Киеву максимально быстро. Источники издания уверяют, что первыми будут отправлены артиллерийские снаряды. По данным Politico, Киев получит бронетехнику, БМП Bradley, военные многоцелевые автомобили HMMWV (Humvee), бронетранспортеры M113, артиллерию и снаряды для ПВО на $300 млн.

Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил в воскресенье телеканалу CBS, что военная техника, включая системы дальнего радиуса действия ATACMS, должна быть «доставлена к концу недели».

Депутат Журавлев уверен, что Россия все равно будет наступать в Донбассе в ближайшие дни без спешки. «Мы продолжим действовать в удобном для нас темпе, спокойно уничтожая личный состав ВСУ и западную военную технику. Нет сомнений, что победим, а вот сроки — военная тайна», — подытожил замглавы комитета по обороне.

«Есть сведения, что большая часть военных поставок давно уже дожидается отправки в немецком Висбадене, а эшелоны с бронетехникой и вовсе стоят в польском Жешуве, совсем рядом с украинской границей, — добавляет Журавлев. — Не хватало только отмашки старшего, и из США она наконец поступила».

По мнению депутата, новая бронетехника появится на линии фронта в считанные дни. «Но если выставить ее сразу, без соответствующего обучения личного состава, это все равно что фигурки в тире — перещелкаем. Скорее всего, новый „бронекулак“ в ВСУ будут готовить к очередному наступлению. Почти наверняка поставки и пойдут с таким условием — Западу нужны результаты, а украинские войска их уже очень давно не показывали», — напоминает Журавлев.

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