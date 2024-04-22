«Надежные друзья»: Путин и Алиев создают новую геополитическую реальность

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

22 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению российского коллеги Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву. Лидеры встретились впервые после их переизбрания в этом году. И стоит ожидать, что они продолжат работу, начатую раньше. Политологи считают, что после обнадеживающего прорыва в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы Москва и Баку хотят обсудить перспективы развития отношений в новой геополитической реальности на Южном Кавказе. О чем идет речь — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Алиева

Ильхам Алиев прилетел в Москву утром 22 апреля. В международном аэропорту Внуково-2 его встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица. На сайте азербайджанского лидера уточнили, что он приехал по приглашению российского коллеги Владимира Путина.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры Путина и Алиева пройдут в формате рабочего завтрака, затем они встретятся с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Представитель Кремля подчеркнул, что Азербайджан — «сосед, друг и партнер России».

«У нас много общих интересов, большой потенциал для сотрудничества и главное — богатые традиции наших двусторонних отношений. Есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения», — сказал Песков.

Фото: president.az В анонсе визита Алиева говорится, что два президента планируют рассмотреть «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений»

В анонсе визита Алиева, о котором на прошлой неделе сообщил Кремль, говорится, что два президента планируют рассмотреть «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений», а также обсудить актуальную региональную тематику.

Символическим поводом для переговоров стало 50-летие начала строительства БАМа — Байкало-Амурской магистрали. Отец действующего президента Азербайджана Гейдар Алиев на посту первого зампреда Совета министров СССР в свое время лично курировал вопросы, связанные со строительством магистрали.

Причем Владимир Путин и Ильхам Алиев решили отметить юбилей БАМа досрочно: основные торжества в Приамурье с участием российского президента пройдут только 8 июля. Эксперты связывают такое опережение графика с тем, что с предыдущей встречи двух лидеров в октябре прошлого года на полях саммита СНГ между Москвой и Баку накопилось немало тем для обсуждения.

Как из Карабаха выводили российских миротворцев

Одна из них — подведение итогов миротворческой миссии России в Карабахе. Незадолго до визита Алиева одной из главных новостей международной повестки стало достижение между Москвой и Баку договоренности о досрочном выводе российских миротворцев из Карабаха. Их мандат, согласно трехстороннему заявлению от ноября 2020 года, истекал только в ноябре 2025 года. Однако российские военные были введены в регион для обеспечения безопасности армянского населения. Нужда в этом отпала после того, как Баку установил контроль над Карабахом.

Осенью прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что на фоне массового исхода населения после боестолкновений 19–20 сентября условия, при которых российский миротворческий контингент ввели в регион, были серьезно скорректированы.

Фото: МО РФ Эксперты утверждают, что присутствие миротворцев в Карабахе было предметом разногласий между сторонами, но отношения прошли испытания этим непростым моментом и подтвердили свою прочность и полноценность

«Деятельность наших миротворцев будет адаптирована. Уже свернут ряд стационарных, временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже говорили, обсуждаются с Баку», — указывала Захарова.

Результатом этих обсуждений, как теперь стало очевидно, и стал вывод миротворцев из региона. В Баку заявили, что это решение было согласовано с высшим руководством России. В Кремле эту информацию подтвердили.

Российский миротворческий контингент в Карабахе был одним из важных факторов отношений в прошедшие годы, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. По его словам, нахождение российских военных в азербайджанском регионе стало точкой напряжения в отношениях двух стран, поскольку создавало поводы для претензий в адрес России как со стороны Армении, так и Азербайджана.

«Отношения прошли испытания этим непростым моментом и подтвердили свою прочность и полноценность. А вывод миротворцев произведен досрочно и исключительно в рамках добрососедских отношений Москвы и Азербайджана. Думаю, что сторонам есть что сказать друг другу», — заявил Наумов.

По мнению политолога и военного эксперта Александра Артамонова, вывод миротворческого контингента выбил из-под ног критиков почву для инсинуаций, будто Москва хочет обеспечить в Карабахе свое постоянное военное присутствие и будет максимально затягивать выход из него.

«Попытка рассорить Россию с Азербайджаном не удалась. Это дипломатичное решение Москвы и Баку сильно затрудняет маневр таких деятелей, как президента Франции Эммануэля Макрона. Он и другие западные политики хотели продолжать играть на некой оппозиции России и Азербайджана при своей армянофилии. Но этого больше не будет», — указал Артамонов.

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press По словам политолога, дипломатичное решение Москвы и Баку сильно затрудняет маневр таких деятелей, как президента Франции Эммануэля Макрона

Как Москва активизирует свое посредничество на Южном Кавказе

Это, однако, не означает, что Москва утрачивает влияние на политические процессы в Закавказье. Она по-прежнему готова протянуть Армении и Азербайджану руку помощи и предоставить площадку для их переговоров. По мнению экспертов, именно для этого Путин пригласил к себе Алиева. К тому же Дмитрий Песков уже заявил, что президент России «в краткосрочной перспективе» может провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Почву для активизации Москвы на Южном Кавказе подготовило прорывное решение в отношениях Азербайджана и Армении. 19 апреля Баку и Ереван пришли к соглашению о первом этапе делимитации границы в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Пашинян назвал это решение «существенным достижением». По его словам, Баку и Ереван впервые решили вопрос за столом переговоров.

Баку и Ереван нуждаются в помощи Москвы в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций, по всем другим пунктам у них уже выработаны двусторонние форматы, отметил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. Он указал, что вопрос открытия границы между Арменией и Азербайджаном застопорился, с одной стороны, из-за сложностей в армяно-российских отношениях, с другой — в связи с проблемой контроля над Зангезурским коридором (автомобильной и железной дорогами из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через территорию Армении).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Москва готова протянуть Армении и Азербайджану руку помощи и стать площадкой для их переговоров, в частности, в разблокировании транспортных коммуникаций

«Нужно понимать, что игнорировать Россию в вопросе коммуникаций на территории Армении практически невозможно. Напомню, российские пограничники стоят на границе Армении с Ираном и Армении с Турцией, а единственным оператором железных дорог на территории республики является дочерняя структура РЖД „Южно-Кавказские железные дороги“», — напомнил Мамедов.

По его словам, на фоне обнадеживающих новостей о начале демаркации границы между Арменией и Азербайджаном актуализируется вопрос участия России в этом процессе. Политолог напомнил, что для этого существует трехсторонняя рабочая комиссия на уровне вице-премьеров. Поэтому, пояснил он, логично, что российское руководство теперь возобновляет активность на этом направлении, прорабатывая условия сначала на встрече с президентом Азербайджана, а затем уже с премьер-министром Армении.

Что сейчас с отношениями России и Азербайджана

Российско-азербайджанские взаимоотношения можно характеризовать как отношения с максимальной предсказуемостью друг для друга, отметил Мамедов. По его словам, у двух стран есть полное понимание позиций друг друга как на глобальном уровне, так и в региональном.

Отношения Москвы и Баку за последние три года сильно укрепились, соглашается Наумов.

«Дело в том, что Азербайджан, в отличие от Армении, показал себя как надежный, предсказуемый и честный партнер. И президент Алиев продемонстрировал себя как политик, с которым можно вести дела и договариваться. Декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами положила конец привилегированному положению Армении во внешней политике России не только формально, но и фактически. Это связано не только с поведением Еревана, но и с достойным и благородным поведением Азербайджана», — указал Наумов.

По словам политолога, в отношениях с Западом Азербайджан ведет себя филигранно. Он отметил, что Баку очень ценит свои связи с Москвой: азербайджанские официальные лица регулярно подчеркивают, что от них на Украину идет лишь гуманитарная помощь, а власти республики привержены лишь идеям неприсоединения и нейтралитета.

Фото: president.az На фоне обнадеживающих новостей о начале демаркации границы между Арменией и Азербайджаном актуализируется вопрос участия России в этом процессе

«Баку понимает, какие у Москвы есть болевые точки и красные линии, и старается на них не переходить. Россия уважает суверенитет и независимость Азербайджана и понимает, что Баку будет вести самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на максимизацию собственной выгоды, и этому не препятствует. Кроме того, никто сегодня не может позволить себе рассориться с Азербайджаном без последствий. Азербайджан становится ключевой страной Южного Кавказа, приобретает внешнеполитический вес и своеобразную дипломатическую тяжеловесность», — сказал Наумов.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, на Южном Кавказе сейчас формируется новая геополитическая реальность.

«Президент дружественного России Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву для переговоров со своим другом Владимиром Путиным о сотрудничестве в новых условиях, когда Армения уходит на Запад и становится главным союзником врагов России на Южном Кавказе. Формируется новая геополитическая реальность», — отметил Марков в своем Telegram-канале.

Фото: primeminister.am По словам политолога, в отношениях с Западом Азербайджан, в отличие от Армении, ведет себя филигранно

Почему еще Россия и Азербайджан нужны друг другу

Россия является одним из важных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году товарооборот двух стран вырос на 17,5%, до $4,4 млрд. В Россию из Азербайджана было экспортировано товаров и продукции более чем на $1,2 млрд (+22,7%), из России в Азербайджан — на $3,2 млрд (+15,6%).

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), по итогам 2023 года Россия заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 8,52% внешнеторгового оборота республики.

Традиционно Азербайджан поставляет в Россию агропродукцию. РФ — основной потребитель азербайджанских фруктов и овощей. Однако в условиях санкций Азербайджан стал играть для России стратегическую роль: для азербайджанских предпринимателей открылись возможности нарастить реэкспорт промышленных товаров в РФ — автомобилей, электроники, бытовой техники.

Особую роль играет сотрудничество двух стран в топливно-энергетической сфере. В Азербайджане работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны — «Лукойл», «Газпром», «Роснефть».

В прошлом году стороны начали обсуждать реверсные поставки российской нефти по трубопроводу Тихорецк — Баку и возможности переработки этой нефти на азербайджанском НПЗ имени Гейдара Алиева. Азербайджан сможет выгодно экспортировать собственную нефть, перерабатывая российскую для своих нужд.

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