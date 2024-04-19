Алиев приедет в Москву на переговоры с Путиным Кремль: Алиев приедет в Москву 22 апреля

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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева)

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве 22 апреля, сообщили в Кремле. Главы государств рассмотрят ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике.

22 апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

Также главы государств встретятся с ветеранами Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и работниками железнодорожной отрасли. Мероприятие приурочено к 50-летию начала строительства БАМ. В пресс-службе российского президента напомнили, что вопросы по сооружению магистрали курировал непосредственно отец азербайджанского президента Гейдар Алиев.

Ранее президент Азербайджана заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики под предлогом защиты прав человека. По его словам, республика не принимает «основанные на двойных стандартах предвзятые заявления» западных стран по этому вопросу.