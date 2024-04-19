Ереван и Баку договорились о первой ступени делимитации в Тавушской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий Азербайджана

Баку и Ереван пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области, говорится в совместном пресс-релизе Армении и Азербайджана. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года.

Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) — Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада, — добавили в МИД Армении.

Также страны договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля. Обсуждение вопроса проходило под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Армении еще не завершило обозначение границ и в таких условиях рано говорить о необходимости указать зону ответственности ОДКБ на территории этой страны. Он указал на необходимость сперва обозначить границы Армении и завершить делимитацию.