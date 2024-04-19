Фонд мира оплатит конфликт: спонсор ВСУ отломил немного денег для Армении

Фото: primeminister.am

Вооруженные силы Армении

Ереван получит деньги из Европейского фонда мира — структуры, с помощью которой брюссельская бюрократия финансирует армию Украины. Теперь фонд поможет и Вооруженным силам Армении. Первый транш скромный — €10 млн, но, похоже, это только начало. Ереван в начале апреля открыто объявил о смене ориентации от России на Запад, и за это Брюссель обещает ему регулярную финансовую подпитку. На что потратит армянская армия первый транш? Правда ли, что Запад ее руками готовит конфликт на Южном Кавказе? Об этом — в материале NEWS.ru.

На что Европейский фонд мира выделит Еревану деньги

Брюссель решил начать финансирование Еревана из Европейского фонда мира, сообщила армянская служба «Радио Свобода» (признана нежелательной организацией на территории РФ, внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Радиостанция ссылается на документы, оказавшиеся в ее распоряжении. По ее данным, в последующие два с половиной года будет перечислено около €10 млн — на нужды Вооруженных сил Армении, а именно на создание модульного полевого лагеря для одного батальона. В лагере должна быть, к примеру, амбулатория для оказания медицинской помощи, а также другие соответствующие сервисы.

«Цель этой поддержки — помочь Вооруженным силам Армении повысить устойчивость и возможности по установлению стабильности и тем самым лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций», — говорится в документах.

Европейский фонд мира (European Peace Facility — EPF) был создан в 2021 году по инициативе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Изначально его средства тратились исключительно на миротворческие миссии в странах-партнерах. В основном речь шла о странах Африки. Однако прошлым летом с подачи Борреля деньги были перенаправлены для военной поддержки Украины, в частности для закупки вооружений. Глава европейской дипломатии даже предположил, что Европейский фонд мира со временем может стать «Оборонным фондом Украины». Западные СМИ характеризовали EPF как «ранее малоизвестную программу, которая стала основным инструментом ЕС для пожертвований оружия Украине».

Фото: primeminister.am Встреча Армения — ЕС — США в Брюсселе в поддержку устойчивости Армении

О чем договорились лидеры Запада и Армении

Задействовать деньги Фонда мира в Армении, судя по всему, было решено по итогам встречи армянского премьер-министра Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся в Брюсселе 5 апреля. В СМИ появились утечки о договоренностях, достигнутых на тех переговорах. Согласно документу, опубликованному порталом Caliber.az, участники встречи обсуждали не только экономику, как было заявлено, но и военное сотрудничество.

По данным издания, были заключены соглашения, связанные с укреплением национальной безопасности Армении. США и Евросоюз создадут рабочую группу, которая проследит за выполнением принятых решений. В частности, за переходом армянской армии с советских стандартов на стандарты ЕС и НАТО.

Название фонда, финансирующего боевые действия на Украине, вызывает насмешку, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Фонд мира Евросоюза в Армении займется тем же, чем он уже частично занят на Украине. Хотя сегодня ЕС и не участвует напрямую в военных действиях, он поставляет оружие, бронетехнику, а заодно оплачивает переподготовку военных Армении на базах НАТО. Теперь начнется и перевод армянской армии на стандарты НАТО», — сказал NEWS.ru Марков.

Как Европейский фонд мира оказался в Армении

Первый раз Ереван запросил средства Европейского фонда мира еще в конце осени, вскоре после того, как окончательно проиграл Баку в карабахском конфликте. Тогда за Армению заступился ее основной военный партнер — Париж. «Настало время это сделать, мы говорим об этом уже несколько недель», — призывала коллег глава МИД Франции Катрин Колонна. Но тогда другие страны ЕС запретили давать деньги Армении.

Призыв помочь Еревану деньгами вновь зазвучал на Западе в конце марта, когда группа «Сеть друзей Армении» обнародовала доклад «Углубление отношений ЕС и Армении». Стоит напомнить, что группу «Сеть друзей» возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который за последнее время не раз гостил в Ереване.

Фото: IMAGO/Luc Nobout/Global Look Press Катрин Колонна

На доклад «друзей» обратили внимание и в МИД России. «Не стоит рассчитывать на деньги Европейского фонда мира, так как данный еэсовский инструмент практически полностью приватизирован Украиной, — пояснили на Смоленской площади. — В Киев уходит более 65% бюджета фонда, и это соотношение, очевидно, будет только расти. Остальным регионам, таким как Африка, Ближний Восток и так далее, достаются лишь доли процентов». В МИД РФ отметили, что для получения каких-то серьезных сумм Еревану нужно отстоять «длинную многолетнюю очередь».

Что касается доклада «Сети друзей», то в МИД предположили, что «представленный документ наспех слеплен под анонсированную на 5 апреля этого года трехстороннюю встречу США — ЕС — Армения».

Как новый курс Армении повлияет на Кавказ

Западные партнеры поставили Еревану условие — выходить из состава связанных с Россией организаций, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат политических наук Геворг Мирзаян. «Тем временем армянскому общественному мнению дают подачки, начиная с денежных сумм и заканчивая старым французским оружием, чтобы стимулировать общество молча взирать на этот процесс», — считает он.

Политолог опасается, что спокойная реакция Москвы на уход Армении может вызвать цепную реакцию на всем Кавказе, особенно пока у власти остается прозападный премьер-министр Никол Пашинян. По его мнению, именно эта фигура провоцирует нестабильность, а переводы из Европейского фонда мира на этом фоне — мелочь.

В отличие от Мирзаяна Марков не исключает, что Запад, напротив, попросит Армению остаться в составе общих с Россией организаций. В том, что касается членства Армении в ОДКБ и ЕврАзЭС, по словам Маркова, есть два варианта. «При первом Армения уходит из ОДКБ и ЕврАзЭС, тем самым их ослабляя. Второй вариант — Армения остается, но начинает заниматься внутри этих структур саботажем, подрывной деятельностью. Тем самым она ослабит эти организации сильнее, используя эти структуры для шпионажа против России и других членов ОДКБ в пользу стран НАТО», — предполагает эксперт.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри

Он уверен, что Запад хочет максимально использовать Армению в борьбе против Москвы. Скорее всего, по словам Маркова, партнеры Еревана надеются, что российские пограничники будут выведены с границы Армении и Ирана и закроется 102-ая база Минобороны РФ, расположенная в городе Гюмри.

Вмешательство Запада повредит интересам всех стран Южного Кавказа, предрекает Марков. «Через Армению в регион врываются империалистические державы, которые постараются установить там свой порядок, свое доминирование. В этом смысле, западные страны представляют угрозу не только для России, но и для соседей Армении — Азербайджана и Грузии, которые Запад тоже хотел бы заставить присоединится к санкционную войну с нашей страной», — уверен политолог.

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