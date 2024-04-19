Политолог назвал возможные темы встречи Алиева и Путина в Москве Политолог Макаркин: Путин и Алиев обсудят вывод миротворцев из Карабаха

Фото: Kremlin.ru

Одной из тем на предстоящих в Москве переговорах президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева станет вывод российских миротворцев из Карабаха, поделился своим мнением с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Также стороны обсудят двухсторонние и трехсторонние отношения, уверен он.

Я думаю, один из вопросов будет касаться вывода российских миротворцев из Карабаха. В целом обсудят двухсторонние и трехсторонние отношения в формате Россия — Азербайджан — Турция, — говорит политолог.

Одной из тем встречи также станет урегулирование азербайджано-армянских отношений, допустил эксперт. В этом направлении он указывает на ведущийся спор о том, кто сможет помочь странам договориться и на чьи гарантии полагаться: России или Запада.

Если раньше Россия и Запад взаимодействовали по этому вопросу, то сейчас, как и во многих темах, являются конкурентами, — добавил спикер.

Ранее в Кремле сообщили о предстоящих переговорах лидеров двух стран. Они пройдут в Москве 22 апреля. Стороны рассмотрят ключевые вопросы развития двухсторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике. Также президенты поучаствуют в мероприятиях в честь 50-летия начала строительства БАМ, которое курировал отец азербайджанского лидера Гейдар Алиев.