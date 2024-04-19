Экс-депутат Рады раскрыл, на какую должность в правительстве метит Ермак Экс-депутат Рады Олейник: Ермак попытается стать премьер-министром Украины

Фото: Стрингер/РИА Новости

Андрей Ермак

До истечения срока полномочий украинского президента Владимира Зеленского глава его офиса Андрей Ермак попытается стать премьер-министром, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это поможет руководителю президентской администрации упрочить свои позиции.

Думаю, до 20 мая, когда истекут полномочия Зеленского, мы увидим попытку Ермака стать премьером. Уже серьезно работают депутаты — голосов не хватает, но работа идет. Все-таки у премьера при сомнительной легитимности Зеленского будет побольше власти, — заявил Олейник.

По мнению бывшего депутата, Ермак собирает вокруг себя людей, преданных лично ему, при этом утверждая, что они преданы Зеленскому. В какой-то степени он стал «кошельком» президента, говорит Олейник: именно через главу администрации и его людей проходят финансовые потоки, часть которых достается самому Зеленскому. Сейчас, как считает экс-депутат, идет усиление позиций Ермака.

Неслучайно последняя встреча заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд прошла не с Зеленским. Ее статус позволяет встретиться с президентом, но она отказалась. Почему? Она ушлая и знает, кто в Украине решает основные вопросы. Сегодня в Украине говорят, что наступает период ермаковщины, — сказал Олейник.

Ранее Андрей Ермак заявил, что соглашение США с Киевом по гарантиям безопасности должно работать, как меморандум с Израилем. По его мнению, документ подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на еврейское государство. Он добавил, что Киев рассчитывает на такой подход.