«Факт очевидный»: военкор оценил положение российской армии в зоне СВО Военкор Поддубный: инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии

Фото: МО РФ

Инициатива на линии боевого соприкосновения в зоне СВО сейчас за Вооруженными силами России, выразил уверенность военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он назвал этот факт очевидным, отметив, что его подтверждают сводные данные объективного контроля, которые ежедневно получают и анализируют в Генеральном штабе.

Инициатива на линии боевого соприкосновения за Армией России. Факт очевидный. Это следует из сводных данных объективного контроля, которые ежедневно получают и анализируют в Генеральном штабе, — отметил он.

Поддубный указал, что российские войска каждый день продвигаются вглубь обороны противника. Военкор признал, что это происходит не так стремительно, как ожидалось, но военное руководство делает все для того, чтобы минимизировать потери в армии.

Взлом глубокоэшелонированной и подготовленной обороны, сдвиг линии фронта — это тяжелейшая работа, которую ведут сейчас все виды войск российских Вооруженных сил, — пояснил журналист.

Отдельно Поддубный отметил заслуги ВКС РФ, которые, по его оценкам, обеспечивают успешное продвижение российской пехоты. По его словам, они оказали большое содействие во время операций в Марьинке и Авдеевке, а также сейчас поддерживают солдат в боях за Часов Яр.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее предположил, что ВСУ готовят для России новые «сюрпризы». По его оценкам, речь может идти о групповом налете дронов-камикадзе или сбросе химического оружия на территории России. При этом он подчеркнул, что не сумел найти баланса между «умиротворением и боевой ипохондрией».