Бегство ВСУ, взятие Очеретино, Харьков: что сейчас происходит в зоне СВО

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Т-80БВМ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события СВО на сегодня, 23 апреля 2024 года. Какие данные они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о взятии Очеретино

«В данный момент в поселке идет зачистка и проверка оставленных ВСУ огневых рубежей, однако в ближайшее время движение может быть продолжено. Почему Очеретино было взято так быстро? Одной из причин стало бегство с позиций подразделений 115-й ОМБр ВСУ. Это подразделение фактически было брошено как живой щит, после чего командиры на местах приняли решение бросить поселок и отступить. Это позволило подразделениям 30-й ОМСБр из Самары (они же участвовали в прорыве в Авдеевку) и 27-й ОМСБр быстро пробиться к центру Очеретино и начать зачистку. Почему Очеретино оказалось так важно? Как только поселок и его окрестности будут защищены, а группы закрепления займут опорники ВСУ в северо-западной части, ключевая высота и большое количество зданий позволят создать идеальный центр сосредоточения сил», — пишет «Военная хроника».

Таким важным центром для ВСУ, отметили авторы канала, на этапе битвы за Артемовск (Бахмут) был Часов Яр, однако грамотно распорядиться выгодными условиями украинская армия тогда не смогла.

«Как российские войска будут двигаться дальше? После взятия Очеретино логичным может стать новый бросок вдоль тактических высот и продвижение в сторону логистического хаба ВСУ Новогродовка — Селидово — Покровск — Мирноград. Многое в этом вопросе будет зависеть от сохранения активности оперативно-тактической авиации и применения авиабомб, работы артиллерии и попыток ВСУ отбить господствующие высоты. Кроме того, до сих пор нет ясности в судьбе гарнизона ВСУ между Бердычами и Новопокровским. После продвижения в Очеретино с севера и в Нетайлово с юга эти подразделения находятся в полуохвате и не имеют существенных шансов на какие-либо успехи даже на тактическом уровне. Однако командование ОСГ „Таврия“ пока не спешит с их выводом», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Что сейчас происходит на Харьковском направлении

«В полночь противник предпринял очередную ракетную атаку в сторону Белгорода, средства ПВО сбили четыре ракеты, есть незначительные повреждения в частном секторе. Мы нанесли мощные удары по важным военным объектам, которые расположены в Харькове и на ближних подступах к городу Харькову. В районе населенных пунктов Липцы (40 км от Белгорода), Дергачи (20 км) были нанесены несколько мощных ударов с двойной, а то и с тройной детонацией по ХТЗ, весь Харьков слышал эти мощные взрывы, которые раздавались за минувший день», — рассказал военкор Геннадий Алехин.

Он также дал некоторые уточнения по уничтожению телевышки в Харькове.

«На всем протяжении границы между Белгородской и Харьковской областями это довольно большой, внушительный отрезок. Между прочим, 540 километров, напрочь отсутствует теперь телевизионный сигнал, раньше могли наблюдать телевидение по разные стороны границы, как в Харьковской области, так и в Белгородской сигнал напрочь отсутствует уже почти сутки, значит, эффект от прямого попадания дает о себе знать», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Как украинцев хотят вернуть на родину

«Украинские СМИ публикуют поручение от МИД Украины начальникам иностранных дипломатических учреждений, в котором с сегодняшнего числа предписано прекратить совершение консульских действий гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. За исключением случаев, связанных с возвращением в страну. Таким образом, киевский режим фактически отказывается от граждан, которым удалось сбежать из страны. Им предстоит либо вернуться и пополнить редеющие ВСУ, либо отказаться от гражданства Украины. Также в украинских СМИ появляются любопытные сообщения о том, что количество дезертировавших из ВСУ уже превышает цифру 100 тысяч. А командование начинает расследование в отношении 115-й механизированной бригады за оставление позиций в Очеретино, что позволило нашим войскам прорвать фронт к северо-западу от Авдеевки», — отметил WarGonzo.

Фото: Myakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему сторонники Трампа голосовали за помощь Украине

«Становится ясно, почему республиканцы, половина, вдруг проголосовали за деньги Украине. Там несколько факторов. Первое. Сами конгрессмены-республиканцы, их большинство, голосуют за деньги на войну на Украине. Второе. Но избиратели республиканцы в большинстве против денег на войну на Украине. Третье. Решающее значение имела позиция Трампа. Четвертое. Раньше Трамп занимал жесткую позицию: если кто-то из конгрессменов-республиканцев проголосует за деньги на войну на Украине без денег на охрану границы от мигрантов из Мексики, то Трамп попросит избирателей не голосовать за них в ноябре, тогда все они потеряют места в конгрессе», — отметил политолог Сергей Марков.

Однако, пишет эксперт, в разговоре со спикером Джонсоном, который прилетел к Трампу во Флориду, экс-президент США отменил этот жесткий подход и разрешил конгрессменам голосовать по их желанию.

«Шестое. Почему Трамп изменил свою позицию? Считается, что Трампу рассказали, что летом может произойти полный крах ВСУ. И тогда Байден построит всю кампанию против Трампа, обвиняя его, Трампа, в поражении Америки на Украине. И Трамп решил уйти от этой ловушки. Седьмое. Сам он при этом не занял публично никакой позиции. Но непублично поменял позицию на нейтральную», — добавил Марков.

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