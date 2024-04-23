Максим Галкин: последние новости 23 апреля, обращение к россиянам, брат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попросил российских журналистов не лезть в его личную жизнь, а брат комика признался, что был против его брака с певицей Аллой Пугачевой. Какие известны последние новости о шоумене на сегодня?

Какой совет дал Галкин российским журналистам

Максим Галкин дал совет российским журналистам заниматься своими делами и не лезть в его личную жизнь. Так юморист отреагировал на реакцию СМИ после того, как он вместо того, чтобы пожелать удачи ПВО Израиля в ночь, когда Иран нанес удар, перепутал слова и сказал фразу «мазаль тов», которую обычно евреи произносят, когда поздравляют друг друга с хорошими событиями и праздниками.

Галкин, когда понял ошибку, удалил соответствующий ролик и оправдался, что оговорился, потому что на него так подействовал виски. Однако заявления комика процитировала пресса, что вызвало его возмущение. Шоумен в соцсетях попросил журналистов успокоиться и призвал их не сомневаться в том, что он на тот момент находился в Израиле и желал удачи израильскому ПВО.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

При этом, по информации Telegram-канала Mash, после атаки по Израилю Максим Галкин уехал на Кипр. Как сообщает источник, очевидцы видели комика рядом с его пентхаусом, в этот момент он «торопился и был взволнован».

Как Галкин пошел против семьи ради Пугачевой

Максим Галкин более 20 лет женат на народной артистке СССР Алле Пугачевой, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. Ради этих отношений юмористу пришлось пойти против семьи — его брат Дмитрий был против их союза, а когда узнал о желании супругов завести детей, вышел из себя.

Поменять отношение к Примадонне брат Галкина смог после того, как пообщался с ней в узком кругу.

«Она просто позвонила и сказала: „Я сейчас приеду“. Мы сели, поужинали, я что-то говорил, она только молчала и слушала. А когда уходила, уже в дверях спросила: „Ну, ты понял?“. Понял. Это счастливейшая семья, дети шикарные. Алла, прости меня, дурака», — рассказал брат Галкина на телевидении.

Что известно о переезде Галкина в США

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры. По словам бывшего парламентария, в Штатах супруги намерены жить раздельно, заботу о детях на себя может взять комик.

«Сейчас из Израиля они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — сообщил он.

Кроме того, Худяков усомнился в том, что Пугачева — мать младших наследников. Экс-депутат не верит в историю с замороженными яйцеклетками Примадонны, заявляя, что развитие таких технологий случилось, когда Пугачева уже вышла из репродуктивного возраста.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Где Максим Галкин выступит в ближайшее время

Максим Галкин продолжает гастролировать по странам Европы и Запада, где выступает для русскоязычных жителей.

В ближайшее время он выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепаи (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлоте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).

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