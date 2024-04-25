Лукашенко указал Западу на «лучший момент» для переговоров по Украине Лукашенко: сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров по Украине

В украинском конфликте сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания. По его словам, начать можно было бы со стамбульских договоренностей.

Он отметил, что российские войска продвигаются на фронте, но с небольшими темпами. Тем не менее в конфликте сложилась патовая ситуация и для Запада наступил лучший момент для переговоров с Россией.

До этого на народном собрании белорусский лидер назвал «Формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского нереальна. По его словам, Россия не уйдет из новых регионов, а выдвижение неприемлемых предложений означает, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры.

Ранке Зеленский в беседе с журналистом Fox News предположил, что не все будут счастливы от исхода конфликта России и Украины. Он признался, что не знает, каким будет конец специальной военной операции, но при этом выразил уверенность в победе Киева.

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров считат, что Россия должна вести переговоры не с Зеленским, а с «хозяевами» Киева. Политик намекнул, что нынешний руководитель украинского государства всего лишь «лакей».