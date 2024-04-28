Песков высказался об участи Зеленского Песков назвал участь президента Украины Зеленского однозначно предрешенной

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Владимир Зеленский

Участь Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Анонс программы тележурналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Участь Зеленского однозначно предрешена, — сказал Песков.

Судьба президента Украины Владимира Зеленского была предсказана в одном из голливудских фильмов, заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Там политик погиб, разбившись на вертолете в ходе попытки разжечь ядерную войну. Таким образом Рогов прокомментировал информацию о готовящемся в Польше покушении на главу государства.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на президента Украины. По утверждениям представителей СБУ, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России».

Президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая станет самозванцем, отмечал бывший украинский премьер Николай Азаров. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.