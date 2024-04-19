Рогов раскрыл голливудский сценарий гибели Зеленского Рогов: Зеленского ждет судьба голливудского злодея

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Судьба президента Украины Владимира Зеленского была предсказана в одном из голливудских фильмов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru. Там политик погиб, разбившись на вертолете в ходе попытки разжечь ядерную войну. Таким образом Рогов прокомментировал информацию о готовящемся в Польше покушении на главу государства.

Судьба Зеленского была предсказана в одном из голливудских фильмов, где президент Украины Зилинский — отличие всего в одной букве — гибнет, разбиваясь на вертолете, в тот момент, когда пытается разжечь ядерную войну между Россией и США. Если мы посмотрим западный кинематограф, то разного рода сценарии сначала легализовались в фильмах, а уже потом это сбывалось в реальности, — отметил Рогов.

Зеленскому готовят незавидную судьбу, добавил он. Ему не дадут «ранчо на берегу океана в США», потому что он слишком много знает.

Комментируя информацию о «причастности России» к подготовке покушения, Рогов отметил, что это слишком сложный путь. Он добавил, что если бы РФ хотела убить Зеленского, то это незачем делать в Польше.

Непонятно, зачем России идти таким сложным путем и убивать Зеленского в Польше, если он периодически бывает в зоне нашей досягаемости в Харькове, Херсоне и Запорожье. Не говоря уже о том, что на территории Украины нет бункеров, где бы он выжил после ударов нашего тяжелого вооружения, — объяснил Рогов.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на президента Украины. По утверждениям представителей СБУ, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России».