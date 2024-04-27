Российские самолеты «дерзко бомбят» ВСУ: новости СВО на вечер 27 апреля

Фото: МО РФ

Самолеты ВКС России «дерзко бомбят» украинских военных в зоне спецоперации, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, Киев испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны для защиты. Тем временем потери Киева за неделю составили более восьми тысяч военнослужащих, а также сотни единиц военной техники, в том числе западного производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские самолеты «дерзко бомбят» ВСУ

Кривонос заявил, что украинские военнослужащие уязвимы перед угрозой, которая исходит от ВС РФ с воздуха. Наибольшую опасность, как утверждает отставной генерал, представляют атаки по переднему краю с применением корректируемых авиабомб — ВСУ ничего не могут противопоставить таким снарядам.

«Российские самолеты дерзко бомбят наши позиции на переднем крае», — сказал военный.

При этом экс-генерал не смог однозначно ответить на вопрос, улучшат ли ситуацию американские поставки новых вооружений и ПВО.

Тем временем пресс-служба Минобороны России представила кадры работы экипажей Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применяют неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, рассказали в ведомстве.

«Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

На представленных кадрах можно увидеть, как боевые самолеты совершают вылет и движутся к цели. По достижении обозначенного квадрата выполняется сброс боеприпасов, после чего экипажи возвращаются на аэродром.

В общем за неделю авиацией и средствами ПВО сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также 1659 БПЛА.

Какие потери понесли ВСУ в зоне СВО за неделю?

Согласно данным Минобороны, в течение недели Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка в ЛНР, Торское в ДНР, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 255 военных, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, в том числе пять гаубиц США М777, две американские станции контрбатарейной борьбы — AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Военные в составе группировки войск «Юг» полностью заняли Новомихайловку и Богдановку в ДНР и продвинулись вглубь обороны противника. Российские бойцы уничтожили живую силу и технику противника у Андреевки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Максимильяновки, Миньковки, Парасковиевки, Спорного и Острого в ДНР. ВСУ потеряли 3890 военнослужащих, четыре танка, девять бронированных машин, 51 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, в том числе САУ Paladin и пять гаубиц М777. Кроме того, ликвидированы 17 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада боеприпасов.

Центральная группировка войск добилась успехов по переднему краю — противник потерпел поражение в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово в ДНР. Потери ВСУ здесь составили более 2950 бойцов, три боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение у Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР, Червоного и Гуляй Поля Запорожской области. Противник лишился 825 военных, двух танков, семи бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий артиллерии, в числе которых девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, а также пяти станций РЭБ и четырех полевых складов боеприпасов.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области. Здесь ВСУ потеряли до 360 бойцов, боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США.

Кроме того, в течение недели в плен сдались 15 украинских военнослужащих. Также с 20 по 27 апреля Россия в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетике и промышленности страны ударила по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК и ж/д-инфраструктуры, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего, цехам производства и ремонта беспилотных катеров и БПЛА.

Фото: МО РФ

Российские военные эвакуировали трофейную технику США из-под Авдеевки

Минобороны РФ опубликовало видео с трофейными гусеничной ремонтно-эвакуационной машиной М88 и машиной разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams. Оба средства вооружения были выявлены и обезврежены российскими военнослужащими группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Бердычи.

«При осмотре машин стало ясно, что националисты просто бросили свою технику, которую могли эвакуировать для ремонта и восстановления», — говорится в сообщении.

Эвакуация с передовой осуществлялась силами инженерных и ремонтных групп в два этапа. Сначала инженерная разведка обеспечила безопасность личного состава в районе, затем бронетрофеи вывезли в ремонтное подразделение.

Ремонтники в течение короткого времени заменят гусеничные ленты, некоторые элементы электропроводки и основные детали, рассказали в МО. Затем будет принято решение о дальнейшей транспортировке машин США.

Уссурийские десантники спасли семью из-под огня ВСУ у Часова Яра

В Минобороны рассказали о спасении женщины с детьми из-под удара артиллерии и FPV-дронов. Группа десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи, когда заметила машину с беженцами.

«Женщина и двое малолетних детей, которые бежали от войны к родственникам в ЛНР, подверглись ударам украинской артиллерии и дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

Десантники укрыли семью от обстрела. Военные, используя складки местности и дымовые шашки, открыли огонь по украинским БПЛА. Вскоре на помощь десантникам подоспел командир группы. Он успешно эвакуировал женщину с детьми и своих боевых товарищей, получивших ранения.

После выхода в безопасный район пострадавшему несовершеннолетнему мальчику и военным оказали необходимую помощь, затем эвакуировали в медучреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спустя несколько дней снайперская группа навестила женщину. Они обязались оказывать матери и ее детям помощь. Кроме того, военные купили подарки для детей и передали их семье.

Минометчики уничтожили позиции и военную технику ВСУ

Российское военное ведомство показало кадры работы расчета 120-мм миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Военнослужащие нанесли сокрушительные удары по вскрытым разведкой позициям и военной технике ВСУ, а после быстро провели маскировку орудия и убыли в укрытие.

«Миномет способен уничтожать цели на расстоянии свыше восьми километров. Высокая точность орудия позволяет с минимальным расходом уничтожать тыловые позиции противника и подавлять огневые средства», — рассказали в МО.

На видео можно увидеть, как военные подают снаряды к орудию, осуществляют наводку, а затем наносят удар по цели. После заряжается очередной боеприпас, следует новый выстрел.

Российская армия устроит Украине «град» из F-16

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что российская армия устроит Украине «град» из подбитых американских истребителей F-16. Он не исключил, что западные боевые машины проиграют воздушный бой российским самолетам.

«У нас есть хорошая авиация, Су-30, Су-35 — великолепные самолеты. Миг-29, Миг-31, на подходе Миг-35. Основные рабочие лошадки будут Су-30, Су-35. Предположу, что поднимутся в небо Су-27 и Су-57. У них есть на вооружении дальнобойные ракеты класса „воздух — воздух“», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что хоть F-16 и хороший самолет, однако чудом техники он не является. Машины из США не смогут спрятаться от российских систем ПВО С-300, С-350, С-400 и С-500, констатировал Шарковский.

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