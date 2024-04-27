Российские десантники спасли женщину с детьми из Часова Яра Десантники из Уссурийска спасли от ВСУ и вывезли из Часова Яра женщину с детьми

Уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, которые пытались самостоятельно покинуть Часов Яр, сообщает Минобороны России. Семья пыталась выехать в ЛНР, один ребенок и бойцы получили ранения.

Снайперская группа Уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации <...>. По дороге на автомобиле двигалась семья беженцев <...>, которые бежали от войны из Часова Яра к родственникам в ЛНР, — говорится в сообщении.

Машина с беженцами подверглась атакам со стороны ВСУ. Транспорт обстреляла ствольная артиллерия, а также дроны-камикадзе. Семья успела покинуть автомобиль, который в итоге был сожжен.

Российские военные также попали под обстрел. Десантники прикрыли женщину с детьми и стали вести прицельный огонь по FPV-дронам противника. Они использовали дымовые шашки, чтобы операторы БПЛА потеряли их из виду. В какой-то момент к ним подоспел командир снайперской группы на другом автомобиле и эвакуировал беженцев и военных из опасной зоны.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Их доставили в медучреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого пленный украинский военный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что подвергся атаке со стороны сослуживцев. По его словам, украинские военные пытались убить сдавшихся российским военнослужащим бойцов FPV-дронами. Он отметил, что была проведена серия атак.