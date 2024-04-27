Генерал ВСУ пожаловался на доминирование российских самолетов Кривонос: российские самолеты эффективно атакуют позиции ВСУ на фронте

Фото: Минобороны РФ

Самолеты ВКС России активно обстреливают позиции украинских военных в зоне спецоперации, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, у Киева ощущается острая нехватка средств противовоздушной обороны для защиты.

Российские самолеты <…> дерзко бомбят наши позиции на переднем крае, — обратил внимание военный.

Особую опасность для ВСУ представляют корректируемые авиабомбы, которым украинская армия не может ничего противопоставить, уточнил Кривонос. При этом сложно точно сказать, изменят ли ситуацию американские поставки новых вооружений и ПВО, констатировал он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории предприятия производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.

До этого пресс-служба МО РФ показала, как штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий и способными пробивать бетонные плиты. На видео бойцы обстреляли противника снарядами калибра 122 миллиметра.