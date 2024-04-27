«Великолепно»: стало известно, кто устроит Украине «град» из F-16 Военэксперт Шарковский: Россия устроит Украине «град» из подбитых F-16

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Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что российская армия устроит Украине «град» из подбитых американских истребителей F-16. Он не исключил, что западные боевые машины проиграют воздушный бой Су-27, Су-30, Су-35, Су-57, МиГ-29, МиГ-31 и МиГ-35, имеющимся на вооружении ВС РФ.

У нас есть хорошая авиация, Су-30, Су-35 — великолепные самолеты. Миг-29, Миг-31, на подходе Миг-35. Основные рабочие лошадки будут Су-30, Су-35. Предположу, что поднимутся в небо Су-27 и Су-57. У них есть на вооружении дальнобойные ракеты класса «воздух — воздух», — считает Шарковский.

По его словам, F-16 не смогут спрятаться от российских систем ПВО С-300, С-350, С-400 и С-500. Собеседник напомнил, что F-16 — хороший, многофункциональный самолет, но чудом техники не является.

У России есть великолепные комплексы ПВО С-300, С-350, С-400, С-500, от них F-16 не спрятаться. Они в состоянии сбивать хваленые F-16 не только на территории Украины, но и за ее пределами. Самолеты хорошие, многофункциональные, но чудом техники не являются. На Украине их ждет судьба Challenger, Abrams и Leopard, — добавил Шарковский.

Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил, что бойцов частных военных компаний из США и Канады могут привлечь к пилотированию истребителей F-16 в зоне СВО на Украине, если поставки данной техники все же состоятся. По его словам, с подготовкой украинских пилотов есть очень много проблем, в числе которых незнание английского языка для обучения пилотированию.