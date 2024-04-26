Правда ли, что военные РФ стали подопытными в биолаборатории США на Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

СМИ сообщили, что российские военнопленные могли стать подопытными в американской биолаборатории на Украине. Правда ли это, что известно о биолабораториях США на территории Украины?

Что испытывают в биолаборатории США под Ивано-Франковском

26 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что американские ученые испытывают на жителях Украины сильнодействующие психотропные препараты. По данным источника, речь идет о биолаборатории в Ивано-Франковской области, которую открыла подконтрольная Минобороны США компания.

«Заправляет всем компания Accu Reference Medical Lab (ARML) — сеть частных американских исследовательских лабораторий. Одну из точек она открыла в 2023 году в больнице планового лечения и реабилитации поселка Делятин на Украине. Там группа американских и украинских специалистов — всего девять человек — накачивает пациентов психотропными препаратами, чтобы изучить влияние дозировок на организм человека. Жертвам экспериментов дают в том числе нейролептик клозапин. Его используют, чтобы купировать обострения шизофрении. Потом пациентов обследуют, измеряют показатели и делают заборы биологических материалов. Их передают в американскую ARML», — пишет Mash.

Ресурс уточняет, что этими «исследованиями» руководит профессор Львовского национального медуниверситета имени Галицкого Зиновий Воробец, а все финансирование идет из США через ПриватБанк.

«Деньги падают на счет Михаила Косило, замглавврача больницы в Делятине. Со стороны Штатов эксперименты над людьми курирует доктор медицинских наук и патологоанатом Джулиан П. Арсе», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военные стали подопытными в биолаборатории США?

Позднее Mash опубликовал материал, в котором говорится, что пленные российские военнослужащие могут быть подопытными в вышеуказанной американской биолаборатории на территории Ивано-Франковской области Украины.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Четверо российских военных могут быть подопытными в биолаборатории США в украинском поселке Делятин. Им от 20 до 40 лет. Об этом Mash рассказали их сослуживцы, которых освободили из плена», — сообщает источник.

Подтверждения этой информации нет. Минобороны России не комментировало данные сообщения.

Что известно о биолабораториях США на Украине

6 марта 2022 года представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. Как отметил Конашенков, полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов представил доклад, согласно которому на территории Украины была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. Как следует из доклада, заказчиком проводимых работ является Управление по сокращению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), которое с 1998 года действует в системе Минобороны США.

Как уточняли в российском оборонном ведомстве, деятельность биологических лабораторий привела к неуправляемому росту заболеваемости на Украине особо опасными инфекциями, в том числе краснухой, дифтерией, туберкулезом, корью. 10 марта 2022 года Конашенков сообщил, что в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

Позднее Кириллов заявлял, что к финансированию деятельности 30 украинских лабораторий в 14 населенных пунктах Украины были причастны фонды Джорджа Сороса и Хантера Байдена — сына президента США Джо Байдена.

Читайте также:

Что осталось от Иностранного легиона на Украине после ударов ВС РФ

Киев получил плохую новость от союзников: новости СВО на вечер 26 апреля

«Плохо воюют и хорошо горят»: почему ВСУ отводят танки Abrams с фронта