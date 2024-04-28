Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту Полянский ответил послу Литвы на фотографию Крымского моста с ракетой

Фото: vk.com/crimeabadnews/via Globallookpress.com/Global Look Press

Экс-глава МИД Литвы, действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс в Twitter (X) намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Первый зампред России в ООН Дмитрий Полянский ему ответил.

Линкявичюс опубликовал в соцсети коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Он подписал свой пост: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Похоже, печально известный твит Радослава Сикорского о диверсии на «Северном потоке», который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок, — прокомментировал эту публикацию Дмитрий Полянский в Twitter (X).

Он подчеркнул, что «сейчас они бешено лают». Однако наступит день, когда недруги пожалеют «о всех подобных оплошностях».

Речь идет о посте польского дипломата Сикорского в сентябре 2022 года, когда он заявил об участии США в повреждении газопровода «Северный поток». Он поблагодарил Вашингтон, не уточнив за что именно, и назвал событие «приятной мелочью».

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что желание ВСУ обстрелять Крымский мост является «статусным моментом» для Украины. Для Киева этот объект является символом «абсолютно новой России», поэтому власти готовы потратить на эту атаку все свои ресурсы, добавил он.