Боец из Узбекистана уничтожил украинский БПЛА «мешком картошки»

Боец из Узбекистана, сражающийся на стороне Вооруженных сил России, уничтожил украинский беспилотник «мешком картошки». Речь идет о рядовом по фамилии Хатамов из 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка. Об этом изданию Daily Storm рассказал священнослужитель, работающий с воинским формированием.

По его словам, солдат находится в зоне боевых действий всего несколько месяцев. Сам подвиг он совершил в селе Никольское под Угледаром. Один из его сослуживцев получил ранение и нуждался в эвакуации.

Дрон ВСУ атаковал Хатамова в тот момент, когда он возвращался за своим боевым товарищем. В итоге солдат ударил мешком по дрону, и тот в итоге взорвался. Сам рядовой отделался легкими ранениями, а сослуживца смогли вовремя эвакуировать.