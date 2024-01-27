Российский боец в одиночку справился с пятью солдатами ВСУ и попал на видео Пегов показал видео, где российский боец отражает атаку пяти солдат ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российский боец отразил атаку пяти военнослужащих ВСУ, пишет в своем Telegram-канале WarGonzo военкор Семен Пегов. На опубликованных им кадрах видно, как солдат ВС РФ забрасывает противника гранатами. По данным журналиста, кадры сняты на Авдеевском направлении.

Еще один случай в копилку героических поступков, которые ежедневно совершают бойцы 1-го АК и о которых мы не устанем вам рассказывать, — написал журналист.

По данным военкора, этому бою предшествовало взятие опорного пункта противника. На следующее утро ВСУ предприняли попытку отбить позиции и отправили на задание пятерых «элитных украинских разведчиков».

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео пораженного опорного пункта ВСУ. Его уничтожили бойцы ВС России группировки «Восток». На кадрах видно разрушенное укрепление, рядом с которым лежат тела убитых солдат противника.

До этого Министерство обороны России сообщило, что на территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. По информации ведомства, потери противника составили до 15 военнослужащих как убитыми, так и ранеными.