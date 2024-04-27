Военный эксперт рассказал о начале крупной кампании ВС России на Украине Военэксперт Дандыкин: удары по ж/д узлам ВСУ говорят о скором наступлении ВС РФ

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы РФ начали масштабную кампанию по выводу из строя украинской железнодорожной инфраструктуры. По его словам, о наступлении российской армии говорят участившиеся удары по ж/д узлам ВСУ.

Предположу, что сообщения о мощных ударах по железнодорожным узлам на Украине связаны с вероятным началом более активных действий ВС РФ в зоне СВО, в том числе по созданию санитарной зоны, а также взятию под контроль населенных пунктов, — сказал Дандыкин.

Эксперт напомнил, что на Украине еще во времена Российской империи и СССР активно строились железные дороги, например, в Краматорске, Славянске, Павлограде, Харькове, а также в западной части страны. Ж/д узлы — это главный способ ВСУ переброски топлива, боеприпасов, техники и личного состава. Поэтому ВС РФ будут уничтожать подстанции, мосты, эшелоны с топливом и оружием, уточнил Дандыкин.

Чтобы сорвать ротацию, перевозку резервов, снарядов, ракет, сейчас, не исключу, наносятся массированные ракетные и бомбовые удары, в том числе в глубоком украинском тылу, облегчая ВС РФ выполнение задач на Харьковском и Донецком направлениях. Еще один момент — необходимо уничтожать подстанции, а также тягловую силу, так как с электровозами и тепловозами на Украине все очень плохо. Вот такая ситуация, — объяснил он.

Ранее стало известно, что российские силы начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ. Отмечается, что объекты стали целями ВС РФ после поставок на Украину военной помощи из США. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

