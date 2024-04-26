Стало известно о сокрушительных ударах ВС РФ по железным дорогам Украины MK.RU: российская армия начала громить железные дороги ВСУ

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Вооруженные силы России начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, через которую перебрасываются резервы и техника ВСУ, сообщает MK.RU. По информации издания, объекты стали целями российских бойцов после поставок на Украину военной помощи из США. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В частности, удар был нанесен по ж/д станции в городе Балаклея в Харьковской области. Эти данные подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме этого, по сведениям издания, было ликвидировано подразделение 67-й бригады ВСУ с членами «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Журналисты также сообщили об ударе ВС РФ по ж/д станции, благодаря которому была сорвана ротация и подвоз боекомплектов в поселке Удачное в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные в составе группировки войск «Днепр» поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами в зоне спецоперации. Объекты ВСУ располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар был нанесен с применением артиллерийских орудий. Кроме этого, российская армия ликвидировала три наблюдательных пункта противника.